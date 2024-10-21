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Россия ждет президента Киргизии на саммите БРИКС в Казани, заявил Мишустин

Россия ждет президента Киргизии на саммите БРИКС в Казани, заявил Мишустин - РИА Новости, 21.10.2024

Россия ждет президента Киргизии на саммите БРИКС в Казани, заявил Мишустин

Россия ждет президента Киргизии Садыра Жапарова на мероприятиях саммита БРИКС в Казани, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьером... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T14:23

2024-10-21T14:23

2024-10-21T14:23

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Россия ждет президента Киргизии Садыра Жапарова на мероприятиях саммита БРИКС в Казани, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с премьером Киргизии Акылбеком Жапаровым в Москве. В ходе переговоров Мишустин напомнил, что президент Киргизии Садыр Жапаров трижды посетил РФ в 2024 году. "Мы, конечно, ждем его на мероприятиях саммита БРИКС в Казани уже на этой неделе", - сказал Мишустин.

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россия, киргизия, казань, михаил мишустин, садыр жапаров, акылбек жапаров, брикс