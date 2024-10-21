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Индонезию на саммите БРИКС представит новый глава МИД страны

Индонезию на саммите БРИКС представит новый глава МИД страны - РИА Новости, 21.10.2024

Индонезию на саммите БРИКС представит новый глава МИД страны

Индонезию на саммите БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" в Казани представит новый глава МИД страны Сугионо, приведенный к присяге сегодня, заявило РИА... РИА Новости, 21.10.2024

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2024-10-21T12:12

2024-10-21T12:12

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ДЖАКАРТА, 21 окт - РИА Новости. Индонезию на саммите БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" в Казани представит новый глава МИД страны Сугионо, приведенный к присяге сегодня, заявило РИА Новости посольство России в Индонезии. "По информации индонезийского МИДа, делегацию на встрече лидеров стран-участниц БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС плюс" (г. Казань, 23-24 октября с.г.) возглавит министр иностранных дел Индонезии Сугионо в качестве специального представителя президента Индонезии П.Субианто, который не сможет лично посетить саммит в связи с его занятостью внутриполитическими вопросами после состоявшейся 20 октября инаугурации на пост главы государства", - сообщили в российской дипмиссии. Ранее сообщалось, что президент Прабово Субианто не сможет посетить саммит БРИКС, но направит специального посланника в Казань. Инаугурация Прабово состоялось в Джакарте в минувшее воскресенье, 20 октября. В понедельник Сугионо и его коллеги по кабинету министров были приведены к присяге.

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