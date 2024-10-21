https://ria.ru/20241021/briks-1979052433.html
БРИКС "отъел" у "Большой семерки" десятую часть мировой экономики
БРИКС "отъел" у "Большой семерки" десятую часть мировой экономики - РИА Новости, 21.10.2024
БРИКС "отъел" у "Большой семерки" десятую часть мировой экономики
БРИКС с момента своего создания нарастил долю в мировой экономике почти на 10 процентных пунктов - столько же за этот период потеряла "Большая семерка", следует РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T05:49
2024-10-21T05:49
2024-10-21T05:49
саммит брикс в казани в 2024 году
всемирный банк
индия
бразилия
россия
брикс
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978661998_10:31:3136:1789_1920x0_80_0_0_c1d7586c39f3da542d78f0c3b9f312b7.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. БРИКС с момента своего создания нарастил долю в мировой экономике почти на 10 процентных пунктов - столько же за этот период потеряла "Большая семерка", следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирного банка. Так, страны, которые на сегодняшний момент являются частью БРИКС, в 2006 году производили 27,15% глобального ВВП. За следующие годы они нарастили свой удельный вес в мировой экономике на 9,7 процентного пункта. По итогам прошлого года их доля составляла рекордные 36,8%. БРИКС полностью "отъел" этот прирост у стран "Большой семерки", которые сократили свой вклад в мировую экономику с 2006 года на 9,7 процентного пункта - до минимальных за всю современную историю 29%. Остальные страны производят 34,2% мирового выпуска, как и в 2006 году. Мировой ВВП по паритету покупательной способности в 2023 году составил 184,7 триллиона долларов, увеличившись за год на 7%. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.
https://ria.ru/20241021/ekspert-1979050302.html
https://ria.ru/20241021/ssha-1979052149.html
индия
бразилия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978661998_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_319ed6c4f1d937633783581d641c1d48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саммит брикс в казани в 2024 году, всемирный банк, индия, бразилия, россия, брикс, экономика
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Всемирный банк, Индия, Бразилия, Россия, БРИКС, Экономика
БРИКС "отъел" у "Большой семерки" десятую часть мировой экономики
БРИКС нарастил долю в мировой экономике почти на десять процентных пунктов
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. БРИКС с момента своего создания нарастил долю в мировой экономике почти на 10 процентных пунктов - столько же за этот период потеряла "Большая семерка", следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирного банка.
Так, страны, которые на сегодняшний момент являются частью БРИКС, в 2006 году производили 27,15% глобального ВВП. За следующие годы они нарастили свой удельный вес в мировой экономике на 9,7 процентного пункта. По итогам прошлого года их доля составляла рекордные 36,8%.
БРИКС полностью "отъел" этот прирост у стран "Большой семерки", которые сократили свой вклад в мировую экономику с 2006 года на 9,7 процентного пункта - до минимальных за всю современную историю 29%.
Остальные страны производят 34,2% мирового выпуска, как и в 2006 году. Мировой ВВП по паритету покупательной способности в 2023 году составил 184,7 триллиона долларов, увеличившись за год на 7%.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия
с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо России, Бразилии
, Индии
, Китая
и ЮАР
, в него теперь входят Египет
, Эфиопия
, Иран
, ОАЭ
и Саудовская Аравия
.
Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани
22-24 октября.