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БРИКС "отъел" у "Большой семерки" десятую часть мировой экономики - РИА Новости, 21.10.2024
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05:49 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/briks-1979052433.html
БРИКС "отъел" у "Большой семерки" десятую часть мировой экономики
БРИКС "отъел" у "Большой семерки" десятую часть мировой экономики - РИА Новости, 21.10.2024
БРИКС "отъел" у "Большой семерки" десятую часть мировой экономики
БРИКС с момента своего создания нарастил долю в мировой экономике почти на 10 процентных пунктов - столько же за этот период потеряла "Большая семерка", следует РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T05:49
2024-10-21T05:49
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. БРИКС с момента своего создания нарастил долю в мировой экономике почти на 10 процентных пунктов - столько же за этот период потеряла "Большая семерка", следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирного банка. Так, страны, которые на сегодняшний момент являются частью БРИКС, в 2006 году производили 27,15% глобального ВВП. За следующие годы они нарастили свой удельный вес в мировой экономике на 9,7 процентного пункта. По итогам прошлого года их доля составляла рекордные 36,8%. БРИКС полностью "отъел" этот прирост у стран "Большой семерки", которые сократили свой вклад в мировую экономику с 2006 года на 9,7 процентного пункта - до минимальных за всю современную историю 29%. Остальные страны производят 34,2% мирового выпуска, как и в 2006 году. Мировой ВВП по паритету покупательной способности в 2023 году составил 184,7 триллиона долларов, увеличившись за год на 7%. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.
https://ria.ru/20241021/ekspert-1979050302.html
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саммит брикс в казани в 2024 году, всемирный банк, индия, бразилия, россия, брикс, экономика
Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Всемирный банк, Индия, Бразилия, Россия, БРИКС, Экономика
БРИКС "отъел" у "Большой семерки" десятую часть мировой экономики

БРИКС нарастил долю в мировой экономике почти на десять процентных пунктов

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. БРИКС с момента своего создания нарастил долю в мировой экономике почти на 10 процентных пунктов - столько же за этот период потеряла "Большая семерка", следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирного банка.
Так, страны, которые на сегодняшний момент являются частью БРИКС, в 2006 году производили 27,15% глобального ВВП. За следующие годы они нарастили свой удельный вес в мировой экономике на 9,7 процентного пункта. По итогам прошлого года их доля составляла рекордные 36,8%.
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БРИКС полностью "отъел" этот прирост у стран "Большой семерки", которые сократили свой вклад в мировую экономику с 2006 года на 9,7 процентного пункта - до минимальных за всю современную историю 29%.
Остальные страны производят 34,2% мирового выпуска, как и в 2006 году. Мировой ВВП по паритету покупательной способности в 2023 году составил 184,7 триллиона долларов, увеличившись за год на 7%.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит объединения пройдет в Казани 22-24 октября.
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