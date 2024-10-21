Рейтинг@Mail.ru
Россия рассчитывает, что страны ЕАЭС увидят выгоды от сближения с БРИКС - РИА Новости, 21.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:27 21.10.2024
https://ria.ru/20241021/briks-1979041684.html
Россия рассчитывает, что страны ЕАЭС увидят выгоды от сближения с БРИКС
Россия рассчитывает, что страны ЕАЭС увидят выгоды от сближения с БРИКС - РИА Новости, 21.10.2024
Россия рассчитывает, что страны ЕАЭС увидят выгоды от сближения с БРИКС
Москва рассчитывает, что страны ЕАЭС увидят для себя выгоды сближения с БРИКС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T00:27
2024-10-21T00:27
казахстан
москва
россия
сергей лавров
берик уали
дмитрий песков
брикс
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978873136_0:70:3071:1797_1920x0_80_0_0_042a6bb112b44bc20b3f6c615dd63159.jpg
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Москва рассчитывает, что страны ЕАЭС увидят для себя выгоды сближения с БРИКС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ранее советник - пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявил, что Астана в обозримом будущем воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, сообщал портал Tengrinews. "Мне кажется, что в конечном счете наши южные соседи, союзники по ОДКБ, по ЕАЭС прежде всего, увидят для себя прямые выгоды от сближения с БРИКС. Необязательно вступать, но сотрудничать в реализации конкретных проектов - нет сомнений. Это отвечает интересам всех нас", - сказал, в свою очередь, Лавров в интервью сайту "АиФ". Он также напомнил, что Казахстан является членом многих организаций - ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ШОС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва с уважением относится к позиции Казахстана по БРИКС, там самостоятельно принимают решения о формате участия в различных организациях.
https://ria.ru/20240619/briks-1953975778.html
казахстан
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/13/1978873136_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_faf891a864f684c6b0cb0a13e7f06643.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, москва, россия, сергей лавров, берик уали, дмитрий песков, брикс, евразийский экономический союз, одкб, в мире
Казахстан, Москва, Россия, Сергей Лавров, Берик Уали, Дмитрий Песков, БРИКС, Евразийский экономический союз, ОДКБ, В мире
Россия рассчитывает, что страны ЕАЭС увидят выгоды от сближения с БРИКС

Лавров: Россия рассчитывает, что страны ЕАЭС увидят выгоды от сближения с БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПодготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Подготовка к проведению XVI саммита БРИКС в Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Москва рассчитывает, что страны ЕАЭС увидят для себя выгоды сближения с БРИКС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее советник - пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявил, что Астана в обозримом будущем воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, сообщал портал Tengrinews.
"Мне кажется, что в конечном счете наши южные соседи, союзники по ОДКБ, по ЕАЭС прежде всего, увидят для себя прямые выгоды от сближения с БРИКС. Необязательно вступать, но сотрудничать в реализации конкретных проектов - нет сомнений. Это отвечает интересам всех нас", - сказал, в свою очередь, Лавров в интервью сайту "АиФ".
Он также напомнил, что Казахстан является членом многих организаций - ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ШОС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва с уважением относится к позиции Казахстана по БРИКС, там самостоятельно принимают решения о формате участия в различных организациях.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Саудовская Аравия участвует в БРИКС, заявили в МИД России
19 июня, 14:15
 
КазахстанМоскваРоссияСергей ЛавровБерик УалиДмитрий ПесковБРИКСЕвразийский экономический союзОДКБВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала