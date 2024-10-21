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Россия рассчитывает, что страны ЕАЭС увидят выгоды от сближения с БРИКС

Россия рассчитывает, что страны ЕАЭС увидят выгоды от сближения с БРИКС - РИА Новости, 21.10.2024

Россия рассчитывает, что страны ЕАЭС увидят выгоды от сближения с БРИКС

Москва рассчитывает, что страны ЕАЭС увидят для себя выгоды сближения с БРИКС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-21T00:27

2024-10-21T00:27

2024-10-21T00:27

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брикс

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Москва рассчитывает, что страны ЕАЭС увидят для себя выгоды сближения с БРИКС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Ранее советник - пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявил, что Астана в обозримом будущем воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, сообщал портал Tengrinews. "Мне кажется, что в конечном счете наши южные соседи, союзники по ОДКБ, по ЕАЭС прежде всего, увидят для себя прямые выгоды от сближения с БРИКС. Необязательно вступать, но сотрудничать в реализации конкретных проектов - нет сомнений. Это отвечает интересам всех нас", - сказал, в свою очередь, Лавров в интервью сайту "АиФ". Он также напомнил, что Казахстан является членом многих организаций - ОБСЕ, СНГ, ОДКБ, ШОС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва с уважением относится к позиции Казахстана по БРИКС, там самостоятельно принимают решения о формате участия в различных организациях.

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