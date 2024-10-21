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Байден призвал Алиева завершить работу над мирным соглашением с Арменией
Байден призвал Алиева завершить работу над мирным соглашением с Арменией - РИА Новости, 21.10.2024
Байден призвал Алиева завершить работу над мирным соглашением с Арменией
Президент США Джо Байден призывал главу азербайджанского государства Ильхама Алиева завершить работу над мирным соглашением с Арменией в этом году, сообщает... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T19:55
2024-10-21T19:55
2024-10-21T19:55
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БАКУ, 21 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден призывал главу азербайджанского государства Ильхама Алиева завершить работу над мирным соглашением с Арменией в этом году, сообщает госагентство Азербайджана АзерТадж. "Я рад видеть, что Азербайджан и Армения добились устойчивого прогресса в заключении мирного соглашения, которое нормализует отношения между вашими странами… Наряду с обеспечением суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, мирное соглашение преобразит весь регион, открыв путь к расширению торговли, инвестиций и связей между Европой и Центральной Азией. Сейчас, когда внимание всего мира приковано к Баку в связи с COP29, у Вас есть уникальная возможность продемонстрировать свою приверженность миру перед глобальной общественностью. Как Вы знаете, доработка оставшихся пунктов мирного соглашения потребует творческого подхода и компромисса со всех сторон. Но я уверен, что Вы не преминете воспользоваться этой возможностью, и призываю Вас завершить работу над соглашением в этом году", - сказано в письме Байдена Алиеву. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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в мире, азербайджан, армения, сша, джо байден, ильхам алиев, никол пашинян, евросоюз
В мире, Азербайджан, Армения, США, Джо Байден, Ильхам Алиев, Никол Пашинян, Евросоюз
Байден призвал Алиева завершить работу над мирным соглашением с Арменией
Байден призвал Алиева завершить работу над соглашением с Арменией в 2024 году