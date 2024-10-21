https://ria.ru/20241021/armeniya-1979106614.html
В парламенте Армении одобрили проект делимитации границы с Азербайджаном
В парламенте Армении одобрили проект делимитации границы с Азербайджаном - РИА Новости, 21.10.2024
В парламенте Армении одобрили проект делимитации границы с Азербайджаном
Комиссия по внешним связям парламента Армении в понедельник дала положительное заключение по проекту ратификации положения о деятельности комиссий по... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T13:19
2024-10-21T13:19
2024-10-21T13:36
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ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Комиссия по внешним связям парламента Армении в понедельник дала положительное заключение по проекту ратификации положения о деятельности комиссий по делимитации границы с Азербайджаном, передает корреспондент РИА Новости.За одобрение проекта проголосовали пять депутатов, против - трое. В соответствии с армянским законодательством, после рассмотрения вопроса в профильной комиссии документ будет обсужден на пленарном заседании парламента.Пятого сентября правительство Армении одобрило ратификацию подписанного 30 августа положения о совместной деятельности армянской и азербайджанской комиссий по делимитации границы между двумя странами. Документ был направлен в Конституционный суд для установления соответствия его пунктов конституции Армении с последующей передачей в парламент на ратификацию. Конституционный суд 26 сентября счел конституционными закрепленные в положении обязательства.Положение предусматривает организацию работы по делимитации, принятие соответствующих указаний и документов, создание протокола-описания участков государственной границы, составление карты соответствующего масштаба, деятельность экспертных групп, разработка. В процессе делимитации планируется использовать соответствующие картографические документы, нормативно-правовые и другие юридически обоснованные документы, что создает возможность закрепить международно-правовой статус государственной границы Армении на двустороннем уровне, отмечается в постановлении.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20241014/aliev-1978012103.html
https://ria.ru/20241007/ushakov-1976823118.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, азербайджан, в мире
Армения, Азербайджан, В мире
В парламенте Армении одобрили проект делимитации границы с Азербайджаном
Комиссия парламента Армении одобрила проект делимитации границы с Азербайджаном
ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Комиссия по внешним связям парламента Армении в понедельник дала положительное заключение по проекту ратификации положения о деятельности комиссий по делимитации границы с Азербайджаном, передает корреспондент РИА Новости.
За одобрение проекта проголосовали пять депутатов, против - трое. В соответствии с армянским законодательством, после рассмотрения вопроса в профильной комиссии документ будет обсужден на пленарном заседании парламента.
Пятого сентября правительство Армении одобрило ратификацию подписанного 30 августа положения о совместной деятельности армянской и азербайджанской комиссий по делимитации границы между двумя странами. Документ был направлен в Конституционный суд для установления соответствия его пунктов конституции Армении с последующей передачей в парламент на ратификацию. Конституционный суд 26 сентября счел конституционными закрепленные в положении обязательства.
Положение предусматривает организацию работы по делимитации, принятие соответствующих указаний и документов, создание протокола-описания участков государственной границы, составление карты соответствующего масштаба, деятельность экспертных групп, разработка. В процессе делимитации планируется использовать соответствующие картографические документы, нормативно-правовые и другие юридически обоснованные документы, что создает возможность закрепить международно-правовой статус государственной границы Армении на двустороннем уровне, отмечается в постановлении.
В 2022 году Ереван
и Баку
при посредничестве России
, США
и ЕС
приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян
заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.