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В парламенте Армении одобрили проект делимитации границы с Азербайджаном - РИА Новости, 21.10.2024
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13:19 21.10.2024 (обновлено: 13:36 21.10.2024)
https://ria.ru/20241021/armeniya-1979106614.html
В парламенте Армении одобрили проект делимитации границы с Азербайджаном
В парламенте Армении одобрили проект делимитации границы с Азербайджаном - РИА Новости, 21.10.2024
В парламенте Армении одобрили проект делимитации границы с Азербайджаном
Комиссия по внешним связям парламента Армении в понедельник дала положительное заключение по проекту ратификации положения о деятельности комиссий по... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-21T13:19
2024-10-21T13:36
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ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Комиссия по внешним связям парламента Армении в понедельник дала положительное заключение по проекту ратификации положения о деятельности комиссий по делимитации границы с Азербайджаном, передает корреспондент РИА Новости.За одобрение проекта проголосовали пять депутатов, против - трое. В соответствии с армянским законодательством, после рассмотрения вопроса в профильной комиссии документ будет обсужден на пленарном заседании парламента.Пятого сентября правительство Армении одобрило ратификацию подписанного 30 августа положения о совместной деятельности армянской и азербайджанской комиссий по делимитации границы между двумя странами. Документ был направлен в Конституционный суд для установления соответствия его пунктов конституции Армении с последующей передачей в парламент на ратификацию. Конституционный суд 26 сентября счел конституционными закрепленные в положении обязательства.Положение предусматривает организацию работы по делимитации, принятие соответствующих указаний и документов, создание протокола-описания участков государственной границы, составление карты соответствующего масштаба, деятельность экспертных групп, разработка. В процессе делимитации планируется использовать соответствующие картографические документы, нормативно-правовые и другие юридически обоснованные документы, что создает возможность закрепить международно-правовой статус государственной границы Армении на двустороннем уровне, отмечается в постановлении.В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20241014/aliev-1978012103.html
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армения, азербайджан, в мире
Армения, Азербайджан, В мире
В парламенте Армении одобрили проект делимитации границы с Азербайджаном

Комиссия парламента Армении одобрила проект делимитации границы с Азербайджаном

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 21 окт - РИА Новости. Комиссия по внешним связям парламента Армении в понедельник дала положительное заключение по проекту ратификации положения о деятельности комиссий по делимитации границы с Азербайджаном, передает корреспондент РИА Новости.
За одобрение проекта проголосовали пять депутатов, против - трое. В соответствии с армянским законодательством, после рассмотрения вопроса в профильной комиссии документ будет обсужден на пленарном заседании парламента.
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Пятого сентября правительство Армении одобрило ратификацию подписанного 30 августа положения о совместной деятельности армянской и азербайджанской комиссий по делимитации границы между двумя странами. Документ был направлен в Конституционный суд для установления соответствия его пунктов конституции Армении с последующей передачей в парламент на ратификацию. Конституционный суд 26 сентября счел конституционными закрепленные в положении обязательства.
Положение предусматривает организацию работы по делимитации, принятие соответствующих указаний и документов, создание протокола-описания участков государственной границы, составление карты соответствующего масштаба, деятельность экспертных групп, разработка. В процессе делимитации планируется использовать соответствующие картографические документы, нормативно-правовые и другие юридически обоснованные документы, что создает возможность закрепить международно-правовой статус государственной границы Армении на двустороннем уровне, отмечается в постановлении.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
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