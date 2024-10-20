https://ria.ru/20241020/zima-1978987709.html

Синоптик рассказал, когда в Москве начнется климатическая зима

Синоптик рассказал, когда в Москве начнется климатическая зима - РИА Новости, 20.10.2024

Синоптик рассказал, когда в Москве начнется климатическая зима

Климатическая зима ожидается в Москве в этом году на 20 суток позже положенного, в начале декабря, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T15:04

2024-10-20T15:04

2024-10-20T15:19

москва

погода

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Климатическая зима ожидается в Москве в этом году на 20 суток позже положенного, в начале декабря, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Москве климатическая зима должна наступать 13 ноября, но в этом году смена сезонов произойдет гораздо позже, что укладывается в тенденцию глобального изменения климата", - заявил РИА Новости Тишковец.Синоптик подчеркнул, что за последние десятилетия осень увеличилась примерно на 20 суток, "подъедая" зиму и существенно сокращая самое холодное время года."По всей видимости, это произойдет и в 2024 году, то есть переход среднесуточной температуры через "ноль" в сторону отрицательных значений и формирование устойчивого снежного покрова должны случиться только в начале декабря", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20241016/sibir-1978249268.html

https://ria.ru/20241018/temperatura-1842469363.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода