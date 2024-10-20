https://ria.ru/20241020/zima-1978987709.html
Синоптик рассказал, когда в Москве начнется климатическая зима
Синоптик рассказал, когда в Москве начнется климатическая зима - РИА Новости, 20.10.2024
Синоптик рассказал, когда в Москве начнется климатическая зима
Климатическая зима ожидается в Москве в этом году на 20 суток позже положенного, в начале декабря, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T15:04
2024-10-20T15:04
2024-10-20T15:19
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Климатическая зима ожидается в Москве в этом году на 20 суток позже положенного, в начале декабря, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В Москве климатическая зима должна наступать 13 ноября, но в этом году смена сезонов произойдет гораздо позже, что укладывается в тенденцию глобального изменения климата", - заявил РИА Новости Тишковец.Синоптик подчеркнул, что за последние десятилетия осень увеличилась примерно на 20 суток, "подъедая" зиму и существенно сокращая самое холодное время года."По всей видимости, это произойдет и в 2024 году, то есть переход среднесуточной температуры через "ноль" в сторону отрицательных значений и формирование устойчивого снежного покрова должны случиться только в начале декабря", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20241016/sibir-1978249268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, погода
Синоптик рассказал, когда в Москве начнется климатическая зима
Синоптик: климатическая зима начнется в Москве в начале декабря
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Климатическая зима ожидается в Москве в этом году на 20 суток позже положенного, в начале декабря, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве
климатическая зима должна наступать 13 ноября, но в этом году смена сезонов произойдет гораздо позже, что укладывается в тенденцию глобального изменения климата", - заявил РИА Новости Тишковец
.
Синоптик подчеркнул, что за последние десятилетия осень увеличилась примерно на 20 суток, "подъедая" зиму и существенно сокращая самое холодное время года.
"По всей видимости, это произойдет и в 2024 году, то есть переход среднесуточной температуры через "ноль" в сторону отрицательных значений и формирование устойчивого снежного покрова должны случиться только в начале декабря", - добавил Тишковец.