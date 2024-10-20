https://ria.ru/20241020/zhaparov-1979038179.html

Президент Киргизии заявил, что связи и дружба с Россией складывались веками

Президент Киргизии заявил, что связи и дружба с Россией складывались веками - РИА Новости, 20.10.2024

Президент Киргизии заявил, что связи и дружба с Россией складывались веками

Дни культуры Киргизии в России стали ярким подтверждением тесных культурных связей и дружбы с РФ, которые складывались веками, заявил киргизский президент Садыр РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T23:43

2024-10-20T23:43

2024-10-20T23:43

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садыр жапаров

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Дни культуры Киргизии в России стали ярким подтверждением тесных культурных связей и дружбы с РФ, которые складывались веками, заявил киргизский президент Садыр Жапаров. Торжественное открытие Дней киргизской культуры состоялось в воскресенье в Большом театре в Москве, на мероприятии присутствовал премьер Киргизии Акылбек Жапаров. Президент Киргизии обратился к присутствующим с видеоприветствием. "Дни культуры Кыргызстана в России - это не просто мероприятие, это яркое подтверждение наших тесных культурных связей и дружбы, которые складывались веками. Мы с гордостью отмечаем, что наши народы всегда были открыты для взаимопонимания и сотрудничества", - заявил Жапаров. Он напомнил, что впервые декада киргизской культуры состоялась в Москве еще в 1939 году. "Сегодня, как и тогда, мы продолжаем строить культурные мосты между Кыргызстаном и Россией. Строительство девяти совместных российско-кыргызских школ - это не просто образовательный проект, но залог долгосрочного партнерства ради светлого будущего наших народов", - отметил Жапаров. Он напомнил, что два народа всегда шли рука об руку, сражаясь за общее будущее и поддерживая друг друга в трудные времена. "Кыргызстан с уважением относится к русскому языку и культуре, которые являются неотъемлемой частью нашей общей истории. Взаимный культурный обмен помогает нам развивать новые проекты и инициативы. Наши отцы и деды сражались вместе, строили и укрепляли дружбу. Сегодня наша задача - сохранить это наследие в мире, передать его будущим поколениям", - добавил президент. Жапаров отметил, что культурное сотрудничество между народами остается важным аспектом их дружбы. "Впереди нас ждет лучшее будущее, основанное на дружбе и сотрудничестве... Вместе мы создадим будущее, полное мирного и процветающего развития для наших народов", - заверил он.

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https://ria.ru/20240902/kirgizija-1970033028.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, киргизия, москва, акылбек жапаров, садыр жапаров, большой театр