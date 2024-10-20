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В Германии около ресторана прогремел взрыв - РИА Новости, 20.10.2024
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20:24 20.10.2024
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В Германии около ресторана прогремел взрыв
В Германии около ресторана прогремел взрыв - РИА Новости, 20.10.2024
В Германии около ресторана прогремел взрыв
В немецком городе Вецлар ранним утром в воскресенье прогремел взрыв у ресторана, пострадавших нет, сообщает полиция федеральной земли Гессен. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T20:24
2024-10-20T20:24
в мире
гессен
северный рейн-вестфалия
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БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. В немецком городе Вецлар ранним утром в воскресенье прогремел взрыв у ресторана, пострадавших нет, сообщает полиция федеральной земли Гессен. "Рано утром в воскресенье в кафе "Дежавю" на Банхофштрассе (города Вецлар) сработало зажигательное или взрывное устройство", - говорится в сообщении на сайте гессенской полиции. В результате взрыва повреждена часть здания. При взрыве никто не пострадал, полиция ведет расследование против неизвестных. Три взрыва 16, 18 и 25 сентября прогремели в соседней с Гессен земле Северный Рейн-Вестфалия, в городе Кельне. Пострадало несколько человек. Начальник полиции города Михаэль Эссер сообщал, что взрывы являются серией схожих атак и могут иметь отношение к разборкам в среде организованной преступности, ведется расследование против подозреваемых из Нидерландов. Позднее в Германии и Франции было задержано два ключевых подозреваемых. Следователи полагают, что они причастны к разборкам между группами оргпреступности. Предполагается, что толчком к конфликту стала кража большого количества каннабиса со склада в Хюрте, в земле Северный Рейн-Вестфалия
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в мире, гессен, северный рейн-вестфалия, кельн
В мире, Гессен, Северный Рейн-Вестфалия, Кельн
В Германии около ресторана прогремел взрыв

В немецком городе Вецлар прогремел взрыв у ресторана, пострадавших нет

© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. В немецком городе Вецлар ранним утром в воскресенье прогремел взрыв у ресторана, пострадавших нет, сообщает полиция федеральной земли Гессен.
«
"Рано утром в воскресенье в кафе "Дежавю" на Банхофштрассе (города Вецлар) сработало зажигательное или взрывное устройство", - говорится в сообщении на сайте гессенской полиции.
В результате взрыва повреждена часть здания. При взрыве никто не пострадал, полиция ведет расследование против неизвестных.
Три взрыва 16, 18 и 25 сентября прогремели в соседней с Гессен земле Северный Рейн-Вестфалия, в городе Кельне. Пострадало несколько человек. Начальник полиции города Михаэль Эссер сообщал, что взрывы являются серией схожих атак и могут иметь отношение к разборкам в среде организованной преступности, ведется расследование против подозреваемых из Нидерландов.
Позднее в Германии и Франции было задержано два ключевых подозреваемых. Следователи полагают, что они причастны к разборкам между группами оргпреступности. Предполагается, что толчком к конфликту стала кража большого количества каннабиса со склада в Хюрте, в земле Северный Рейн-Вестфалия
Последствия взрыва в Кельне - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
В центре Кельна прогремел взрыв
16 сентября, 09:42
 
В миреГессенСеверный Рейн-ВестфалияКельн
 
 
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