В Германии около ресторана прогремел взрыв
В немецком городе Вецлар прогремел взрыв у ресторана, пострадавших нет
© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel
Автомобили полиции Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. В немецком городе Вецлар ранним утром в воскресенье прогремел взрыв у ресторана, пострадавших нет, сообщает полиция федеральной земли Гессен.
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"Рано утром в воскресенье в кафе "Дежавю" на Банхофштрассе (города Вецлар) сработало зажигательное или взрывное устройство", - говорится в сообщении на сайте гессенской полиции.
В результате взрыва повреждена часть здания. При взрыве никто не пострадал, полиция ведет расследование против неизвестных.
Три взрыва 16, 18 и 25 сентября прогремели в соседней с Гессен земле Северный Рейн-Вестфалия, в городе Кельне. Пострадало несколько человек. Начальник полиции города Михаэль Эссер сообщал, что взрывы являются серией схожих атак и могут иметь отношение к разборкам в среде организованной преступности, ведется расследование против подозреваемых из Нидерландов.
Позднее в Германии и Франции было задержано два ключевых подозреваемых. Следователи полагают, что они причастны к разборкам между группами оргпреступности. Предполагается, что толчком к конфликту стала кража большого количества каннабиса со склада в Хюрте, в земле Северный Рейн-Вестфалия
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