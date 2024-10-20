https://ria.ru/20241020/vzryv-1979022088.html

В Германии около ресторана прогремел взрыв

В Германии около ресторана прогремел взрыв - РИА Новости, 20.10.2024

В Германии около ресторана прогремел взрыв

В немецком городе Вецлар ранним утром в воскресенье прогремел взрыв у ресторана, пострадавших нет, сообщает полиция федеральной земли Гессен. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T20:24

2024-10-20T20:24

2024-10-20T20:24

в мире

гессен

северный рейн-вестфалия

кельн

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БЕРЛИН, 20 окт - РИА Новости. В немецком городе Вецлар ранним утром в воскресенье прогремел взрыв у ресторана, пострадавших нет, сообщает полиция федеральной земли Гессен. "Рано утром в воскресенье в кафе "Дежавю" на Банхофштрассе (города Вецлар) сработало зажигательное или взрывное устройство", - говорится в сообщении на сайте гессенской полиции. В результате взрыва повреждена часть здания. При взрыве никто не пострадал, полиция ведет расследование против неизвестных. Три взрыва 16, 18 и 25 сентября прогремели в соседней с Гессен земле Северный Рейн-Вестфалия, в городе Кельне. Пострадало несколько человек. Начальник полиции города Михаэль Эссер сообщал, что взрывы являются серией схожих атак и могут иметь отношение к разборкам в среде организованной преступности, ведется расследование против подозреваемых из Нидерландов. Позднее в Германии и Франции было задержано два ключевых подозреваемых. Следователи полагают, что они причастны к разборкам между группами оргпреступности. Предполагается, что толчком к конфликту стала кража большого количества каннабиса со склада в Хюрте, в земле Северный Рейн-Вестфалия

https://ria.ru/20240916/vzryv-1972901483.html

гессен

северный рейн-вестфалия

кельн

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, гессен, северный рейн-вестфалия, кельн