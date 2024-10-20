https://ria.ru/20241020/vybory-1979038738.html

ЦИК: президент Молдавии определится во втором туре

ЦИК: президент Молдавии определится во втором туре - РИА Новости, 20.10.2024

ЦИК: президент Молдавии определится во втором туре

Президент Молдавии будет выбран во втором туре, который пройдет 3 ноября, поскольку в первом туре никто из кандидатов не набирает более 50% голосов,... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T23:49

2024-10-20T23:49

2024-10-20T23:49

молдавия

майя санду

выборы в молдавии — 2024

в мире

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КИШИНЕВ, 20 окт – РИА Новости. Президент Молдавии будет выбран во втором туре, который пройдет 3 ноября, поскольку в первом туре никто из кандидатов не набирает более 50% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 75% протоколов. Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду лидирует на выборах президента с 36,38% голосов, на втором месте – экс-генпрокурор Александр Стояногло, у него 29,17% голосов. Поскольку ни один из кандидатов не набирает больше 50% голосов, победитель определится во втором туре. Он состоится 3 ноября.

https://ria.ru/20241020/voronin-1979034871.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

молдавия, майя санду, выборы в молдавии — 2024, в мире