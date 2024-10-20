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ЦИК: президент Молдавии определится во втором туре - РИА Новости, 20.10.2024
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23:49 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/vybory-1979038738.html
ЦИК: президент Молдавии определится во втором туре
ЦИК: президент Молдавии определится во втором туре - РИА Новости, 20.10.2024
ЦИК: президент Молдавии определится во втором туре
Президент Молдавии будет выбран во втором туре, который пройдет 3 ноября, поскольку в первом туре никто из кандидатов не набирает более 50% голосов,... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T23:49
2024-10-20T23:49
молдавия
майя санду
выборы в молдавии — 2024
в мире
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КИШИНЕВ, 20 окт – РИА Новости. Президент Молдавии будет выбран во втором туре, который пройдет 3 ноября, поскольку в первом туре никто из кандидатов не набирает более 50% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 75% протоколов. Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду лидирует на выборах президента с 36,38% голосов, на втором месте – экс-генпрокурор Александр Стояногло, у него 29,17% голосов. Поскольку ни один из кандидатов не набирает больше 50% голосов, победитель определится во втором туре. Он состоится 3 ноября.
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молдавия, майя санду, выборы в молдавии — 2024, в мире
Молдавия, Майя Санду, Выборы в Молдавии — 2024, В мире
ЦИК: президент Молдавии определится во втором туре

Предварительные данные ЦИК: президент Молдавии будет избран во II туре 3 ноября

© Mihai CarausЛоготип ЦИК Молдавии
Логотип ЦИК Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Mihai Caraus
Логотип ЦИК Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 окт – РИА Новости. Президент Молдавии будет выбран во втором туре, который пройдет 3 ноября, поскольку в первом туре никто из кандидатов не набирает более 50% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 75% протоколов.
Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду лидирует на выборах президента с 36,38% голосов, на втором месте – экс-генпрокурор Александр Стояногло, у него 29,17% голосов.
Поскольку ни один из кандидатов не набирает больше 50% голосов, победитель определится во втором туре. Он состоится 3 ноября.
Люди голосуют на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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