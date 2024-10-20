https://ria.ru/20241020/vybory-1979038738.html
ЦИК: президент Молдавии определится во втором туре
ЦИК: президент Молдавии определится во втором туре - РИА Новости, 20.10.2024
ЦИК: президент Молдавии определится во втором туре
Президент Молдавии будет выбран во втором туре, который пройдет 3 ноября, поскольку в первом туре никто из кандидатов не набирает более 50% голосов,... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T23:49
2024-10-20T23:49
2024-10-20T23:49
молдавия
майя санду
выборы в молдавии — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906287111_0:116:2692:1631_1920x0_80_0_0_86f242b37ec203ed6bccd86d7eeddad2.png
КИШИНЕВ, 20 окт – РИА Новости. Президент Молдавии будет выбран во втором туре, который пройдет 3 ноября, поскольку в первом туре никто из кандидатов не набирает более 50% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 75% протоколов. Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду лидирует на выборах президента с 36,38% голосов, на втором месте – экс-генпрокурор Александр Стояногло, у него 29,17% голосов. Поскольку ни один из кандидатов не набирает больше 50% голосов, победитель определится во втором туре. Он состоится 3 ноября.
https://ria.ru/20241020/voronin-1979034871.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906287111_184:0:2568:1788_1920x0_80_0_0_a6584e0f96e42049bb4002069e5d0198.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, майя санду, выборы в молдавии — 2024, в мире
Молдавия, Майя Санду, Выборы в Молдавии — 2024, В мире
ЦИК: президент Молдавии определится во втором туре
Предварительные данные ЦИК: президент Молдавии будет избран во II туре 3 ноября
КИШИНЕВ, 20 окт – РИА Новости. Президент Молдавии будет выбран во втором туре, который пройдет 3 ноября, поскольку в первом туре никто из кандидатов не набирает более 50% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 75% протоколов.
Баллотирующаяся на второй срок Майя Санду лидирует на выборах президента с 36,38% голосов, на втором месте – экс-генпрокурор Александр Стояногло, у него 29,17% голосов.
Поскольку ни один из кандидатов не набирает больше 50% голосов, победитель определится во втором туре. Он состоится 3 ноября.