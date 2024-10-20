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Оппозиция зафиксировала более 200 нарушений на выборах в Молдавии

Оппозиция зафиксировала более 200 нарушений на выборах в Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024

Оппозиция зафиксировала более 200 нарушений на выборах в Молдавии

Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" заявил, что зафиксировал более 200 нарушений на избирательных участках за первую половину дня выборов президента и... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T16:34

2024-10-20T16:34

2024-10-20T18:59

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КИШИНЕВ, 20 окт — РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" заявил, что зафиксировал более 200 нарушений на избирательных участках за первую половину дня выборов президента и референдума о вступлении в ЕС. "Больше двух сотен нарушений на избирательных участках — и это только первая половина дня голосования. Незаконная агитация, давление на избирателей, присутствие полиции на участках, использование символов ЕС, порча и фотографирование бюллетеней происходит по всей стране и за границей. <…> На каждое нарушение будет подана жалоба", — указано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале блока. Поясняется также, что людей на участки подвозят автобусами, а мэр села Реча Рышканского района из правящей партии "Действие и солидарность" не гнушается доставлять избирателей к пунктам голосования на собственной машине. "По указанию Майи Санду ее преступной группировки наблюдателям отказали в доступе на большинство участков за границей. У них есть все законные основания для работы. А в Румынии полностью запретили наблюдение от оппозиции. Мы просим компетентные органы срочно вмешаться, чтобы обеспечить уважение демократических норм и свободный доступ для всех аккредитованных наблюдателей", — подчеркнул блок. В "Победе" отметили, что в европейских странах открыты десятки пунктов для голосования, но там нет толп из желающих туда прийти. В России при этом работают два участка и километровые очереди. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21:00. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.В первые часы голосования в Молдавии стало известно о множестве нарушений при его проведении. Так, директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил сообщил, что наблюдатели получили свыше 170 сообщений об инцидентах на выборах, из них 34 подтвердились. Речь идет, в частности, о размещении агитационных материалов на участках или в радиусе ста метров вокруг них и нарушении тайны голосования.Кроме того, экс-премьер Молдавии и кандидат в президенты Ион Кику заявил, что получил сообщения со всей страны о том, что людей заставляют участвовать в референдуме по вопросу евроинтеграции республики. Он призвал граждан не бояться и действовать рационально.Помимо этого, еще один кандидат в президенты, экс-премьер Василий Тарлев, сообщил РИА Новости, что в главных больницах страны медперсонал собирает избирательные бюллетени, чтобы затем использовать их в непонятных целях. В частности, речь идет о сотрудниках Онкологического института и Республиканской клинической больницы.В свою очередь, лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор рассказал, что его юристы готовят жалобы на нарушения, поскольку на избирательных участках размещены флаги Евросоюза и это можно расценивать как агитацию. По словам политика, выборы превращают в "фарс и междусобойчик".При этом полиция Молдавии сообщили о 75 случаях нарушений на участках. Речь идет, в частности, о фотографировании бюллетеней, предвыборной агитации, организованной перевозке избирателей и их подкупе.

https://ria.ru/20241020/moldaviya-1978992509.html

https://ria.ru/20241020/nabljudateli-1978954951.html

https://ria.ru/20241020/rumyniya-1978981044.html

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Варвара Скокшина

в мире, молдавия, румыния, россия, майя санду, ренато усатый, наша партия, евросоюз, выборы в молдавии — 2024