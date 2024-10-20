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Вучич попросил у США поддержки в защите сербов в Косово - РИА Новости, 21.10.2024
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15:00 20.10.2024 (обновлено: 00:09 21.10.2024)
https://ria.ru/20241020/vuchich-1978987600.html
Вучич попросил у США поддержки в защите сербов в Косово
Вучич попросил у США поддержки в защите сербов в Косово - РИА Новости, 21.10.2024
Вучич попросил у США поддержки в защите сербов в Косово
Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с командующим Национальной гвардии Огайо генерал-майором Джоном Харрисом попросил у США поддержки в защите... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-20T15:00
2024-10-21T00:09
в мире
сербия
сша
огайо
александр вучич
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БЕЛГРАД, 20 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с командующим Национальной гвардии Огайо генерал-майором Джоном Харрисом попросил у США поддержки в защите сербов в Косове и Метохии и призвал к укреплению стратегического партнерства официального Белграда и Вашингтона.Генерал-майор Харрис ранее встретился с президентом Сербии Александром Вучичем, затем он присутствовал на крупнейшем смотре армии Сербии на военном аэродроме под Белградом."Конструктивный разговор с командующим нацгвардии Огайо... о ситуации в сфере безопасности в регионе, отношениях Сербии и США, а также о возможностях дальнейшего развития нашего двустороннего военного сотрудничества и сотрудничества в других областях", - написал Вучич в соцсетях после встречи за закрытыми дверями.Он сообщил, что высказал Харрису "обеспокоенность из-за всё более тяжелой ситуации в сфере безопасности для сербов в Косове и Метохии", попросив "более сильной поддержки США" в защите сербов и обеспечении их прав."Я отметил, что наша страна привержена укреплению совокупных двусторонних отношений с США, особенно в экономическом и промышленном плане с целью установления стратегического партнерства", - добавил сербский лидер.Харрис перед этим встретился с министром обороны Сербии Братиславом Гашичем, который заявил, что официальный Белград привержен развитию отношений с США во всех областях, и отметил важность сотрудничества с нацгвардией Огайо на протяжении 18 лет. Затем американский генерал провел встречу с начальником сербского генштаба генералом Миланом Мойсиловичем. По приглашению генерала Мойсиловича он будет присутствовать на демонстрации возможностей армии Сербии "Застава 2024" на военном аэродроме "Полковник-пилот Миленко Павлович" в Батайнице.
https://ria.ru/20240917/belgrad-1973208052.html
https://ria.ru/20240930/kosovo-1975529686.html
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в мире, сербия, сша, огайо, александр вучич, братислав гашич
В мире, Сербия, США, Огайо, Александр Вучич, Братислав Гашич
Вучич попросил у США поддержки в защите сербов в Косово

Президент Сербии Вучич попросил у США помощи в защите сербов в Косово и Метохии

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 20 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с командующим Национальной гвардии Огайо генерал-майором Джоном Харрисом попросил у США поддержки в защите сербов в Косове и Метохии и призвал к укреплению стратегического партнерства официального Белграда и Вашингтона.
Генерал-майор Харрис ранее встретился с президентом Сербии Александром Вучичем, затем он присутствовал на крупнейшем смотре армии Сербии на военном аэродроме под Белградом.
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"Конструктивный разговор с командующим нацгвардии Огайо... о ситуации в сфере безопасности в регионе, отношениях Сербии и США, а также о возможностях дальнейшего развития нашего двустороннего военного сотрудничества и сотрудничества в других областях", - написал Вучич в соцсетях после встречи за закрытыми дверями.
Он сообщил, что высказал Харрису "обеспокоенность из-за всё более тяжелой ситуации в сфере безопасности для сербов в Косове и Метохии", попросив "более сильной поддержки США" в защите сербов и обеспечении их прав.
"Я отметил, что наша страна привержена укреплению совокупных двусторонних отношений с США, особенно в экономическом и промышленном плане с целью установления стратегического партнерства", - добавил сербский лидер.
Харрис перед этим встретился с министром обороны Сербии Братиславом Гашичем, который заявил, что официальный Белград привержен развитию отношений с США во всех областях, и отметил важность сотрудничества с нацгвардией Огайо на протяжении 18 лет. Затем американский генерал провел встречу с начальником сербского генштаба генералом Миланом Мойсиловичем. По приглашению генерала Мойсиловича он будет присутствовать на демонстрации возможностей армии Сербии "Застава 2024" на военном аэродроме "Полковник-пилот Миленко Павлович" в Батайнице.
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