https://ria.ru/20241020/vuchich-1978987600.html

Вучич попросил у США поддержки в защите сербов в Косово

Вучич попросил у США поддержки в защите сербов в Косово - РИА Новости, 21.10.2024

Вучич попросил у США поддержки в защите сербов в Косово

Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с командующим Национальной гвардии Огайо генерал-майором Джоном Харрисом попросил у США поддержки в защите... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-20T15:00

2024-10-20T15:00

2024-10-21T00:09

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александр вучич

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БЕЛГРАД, 20 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с командующим Национальной гвардии Огайо генерал-майором Джоном Харрисом попросил у США поддержки в защите сербов в Косове и Метохии и призвал к укреплению стратегического партнерства официального Белграда и Вашингтона.Генерал-майор Харрис ранее встретился с президентом Сербии Александром Вучичем, затем он присутствовал на крупнейшем смотре армии Сербии на военном аэродроме под Белградом."Конструктивный разговор с командующим нацгвардии Огайо... о ситуации в сфере безопасности в регионе, отношениях Сербии и США, а также о возможностях дальнейшего развития нашего двустороннего военного сотрудничества и сотрудничества в других областях", - написал Вучич в соцсетях после встречи за закрытыми дверями.Он сообщил, что высказал Харрису "обеспокоенность из-за всё более тяжелой ситуации в сфере безопасности для сербов в Косове и Метохии", попросив "более сильной поддержки США" в защите сербов и обеспечении их прав."Я отметил, что наша страна привержена укреплению совокупных двусторонних отношений с США, особенно в экономическом и промышленном плане с целью установления стратегического партнерства", - добавил сербский лидер.Харрис перед этим встретился с министром обороны Сербии Братиславом Гашичем, который заявил, что официальный Белград привержен развитию отношений с США во всех областях, и отметил важность сотрудничества с нацгвардией Огайо на протяжении 18 лет. Затем американский генерал провел встречу с начальником сербского генштаба генералом Миланом Мойсиловичем. По приглашению генерала Мойсиловича он будет присутствовать на демонстрации возможностей армии Сербии "Застава 2024" на военном аэродроме "Полковник-пилот Миленко Павлович" в Батайнице.

https://ria.ru/20240917/belgrad-1973208052.html

https://ria.ru/20240930/kosovo-1975529686.html

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в мире, сербия, сша, огайо, александр вучич, братислав гашич