https://ria.ru/20241020/vuchich-1978987447.html

Вучич поблагодарил Путина за позицию по территориальной целостности Сербии

Вучич поблагодарил Путина за позицию по территориальной целостности Сербии - РИА Новости, 20.10.2024

Вучич поблагодарил Путина за позицию по территориальной целостности Сербии

Президент Сербии во время телефонного разговора поблагодарил Владимира Путина за принципиальную позицию, которую занимает Россия по вопросам территориальной... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T14:58

2024-10-20T14:58

2024-10-20T15:21

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владимир путин

александр вучич

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политика

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент Сербии во время телефонного разговора поблагодарил Владимира Путина за принципиальную позицию, которую занимает Россия по вопросам территориальной целостности Сербии, сообщили в пресс-службе Кремля."Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Сербии Александром Вучичем. Президент Сербии поблагодарил Владимира Путина за принципиальную позицию, которую занимает Россия по вопросам территориальной целостности Сербии", - говорится в сообщении. Кроме того, Путин и Вучич выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений, которые основываются на духовной, культурной и исторической общности, единстве оценок прошлого и современности. Также подтвержден настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.

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Наталья Макарова

сербия, владимир путин, александр вучич, россия, политика