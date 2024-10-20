https://ria.ru/20241020/vuchich-1978987447.html
Вучич поблагодарил Путина за позицию по территориальной целостности Сербии
Вучич поблагодарил Путина за позицию по территориальной целостности Сербии - РИА Новости, 20.10.2024
Вучич поблагодарил Путина за позицию по территориальной целостности Сербии
Президент Сербии во время телефонного разговора поблагодарил Владимира Путина за принципиальную позицию, которую занимает Россия по вопросам территориальной... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T14:58
2024-10-20T14:58
2024-10-20T15:21
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент Сербии во время телефонного разговора поблагодарил Владимира Путина за принципиальную позицию, которую занимает Россия по вопросам территориальной целостности Сербии, сообщили в пресс-службе Кремля."Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Сербии Александром Вучичем. Президент Сербии поблагодарил Владимира Путина за принципиальную позицию, которую занимает Россия по вопросам территориальной целостности Сербии", - говорится в сообщении. Кроме того, Путин и Вучич выразили удовлетворение уровнем двусторонних отношений, которые основываются на духовной, культурной и исторической общности, единстве оценок прошлого и современности. Также подтвержден настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, владимир путин, александр вучич, россия, политика
Сербия, Владимир Путин, Александр Вучич, Россия, Политика
Вучич поблагодарил Путина за позицию по территориальной целостности Сербии
Путин и Вучич выразили удовлетворение уровнем отношений между Россией и Сербией