https://ria.ru/20241020/vuchich-1978976415.html

Вучич рассказал о первом за почти 2,5 года разговоре с Путиным

Вучич рассказал о первом за почти 2,5 года разговоре с Путиным - РИА Новости, 20.10.2024

Вучич рассказал о первом за почти 2,5 года разговоре с Путиным

Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с Владимиром Путиным поблагодарил его за поздравления с 80-летием освобождения Белграда во Второй... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T13:01

2024-10-20T13:01

2024-10-20T14:37

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БЕЛГРАД, 20 окт — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с Владимиром Путиным поблагодарил его за поздравления с 80-летием освобождения Белграда во Второй мировой войне и договоренность о поставках дополнительных объемов газа.Он отметил, что с российским лидером не общался почти 2,5 года. Этот разговор вышел хорошим, открытым, долгим и содержательным, добавил Вучич."Конечно мы говорили о том, что было поводом: 80-летие освобождение Белграда, я поблагодарил президента Путина с поздравлениями и указал на непоколебимый свободолюбивый дух сербского народа и благодарность сербского народа — благодарность Сербии и нашего народа подразделениям Красной армии, которые совместно с сербскими силами участвовали в освобождении нашего главного города", — рассказал президент в видеообращении в соцсетях.По его словам, они обменялись с Путиным мнениями по всем важным двусторонним вопросам, в том числе экономическим. "Я особо поблагодарил президента Путина за то, что тот через Алексея Миллера (главу "Газпрома". — Прим. ред.) сделал так, что Россия и этой зимой обеспечит достаточные объемы газа для Республики Сербии в объеме шести миллионов кубометров плюс два миллиона плюс три миллиона. Это схема, которую вы запомнили с прошлых лет, которая имеет для нас исключительное значение, по очень благоприятным ценам", — подчеркнул Вучич.Президент Сербии уточнил, что касательно обязательств от предыдущего периода они "оба выразили надежду, что компромиссное решение будет найдено". Стороны также обсудили другие экономические вопросы и сотрудничество в важных политических вопросах. Вучич добавил, что более подробно расскажет об этом в понедельник в эфире Радио и телевидения Сербии."Но то, что могу сказать: я выразил надежду, как и 2,5 года назад, что Сербия не будет вводить санкции против России, так же как я показал исключительную благодарность за поддержку Россией наших усилий в ООН по вопросу различных резолюций и особенно — за постоянную поддержку территориальной целостности Республики Сербии", — отметил Вучич и подчеркнул, что "это не будет меняться".По его словам, этот телефонный разговор будет способствовать дальнейшему развитию сербско-русских отношений и что получится не только помогать, но и развивать доверие между странами и народами.

https://ria.ru/20241020/vuchich-1978980941.html

https://ria.ru/20241019/sotrudnichestvo-1978929354.html

https://rsport.ria.ru/20241014/vuchich-1977917463.html

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сербия, россия, белград (город), владимир путин, александр вучич, алексей миллер, газпром, оон, в мире