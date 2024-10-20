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Вучич рассказал о первом за почти 2,5 года разговоре с Путиным - РИА Новости, 20.10.2024
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13:01 20.10.2024 (обновлено: 14:37 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/vuchich-1978976415.html
Вучич рассказал о первом за почти 2,5 года разговоре с Путиным
Вучич рассказал о первом за почти 2,5 года разговоре с Путиным - РИА Новости, 20.10.2024
Вучич рассказал о первом за почти 2,5 года разговоре с Путиным
Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с Владимиром Путиным поблагодарил его за поздравления с 80-летием освобождения Белграда во Второй... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T13:01
2024-10-20T14:37
сербия
россия
белград (город)
владимир путин
александр вучич
алексей миллер
газпром
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БЕЛГРАД, 20 окт — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с Владимиром Путиным поблагодарил его за поздравления с 80-летием освобождения Белграда во Второй мировой войне и договоренность о поставках дополнительных объемов газа.Он отметил, что с российским лидером не общался почти 2,5 года. Этот разговор вышел хорошим, открытым, долгим и содержательным, добавил Вучич.&quot;Конечно мы говорили о том, что было поводом: 80-летие освобождение Белграда, я поблагодарил президента Путина с поздравлениями и указал на непоколебимый свободолюбивый дух сербского народа и благодарность сербского народа — благодарность Сербии и нашего народа подразделениям Красной армии, которые совместно с сербскими силами участвовали в освобождении нашего главного города&quot;, — рассказал президент в видеообращении в соцсетях.По его словам, они обменялись с Путиным мнениями по всем важным двусторонним вопросам, в том числе экономическим. "Я особо поблагодарил президента Путина за то, что тот через Алексея Миллера (главу "Газпрома". — Прим. ред.) сделал так, что Россия и этой зимой обеспечит достаточные объемы газа для Республики Сербии в объеме шести миллионов кубометров плюс два миллиона плюс три миллиона. Это схема, которую вы запомнили с прошлых лет, которая имеет для нас исключительное значение, по очень благоприятным ценам", — подчеркнул Вучич.Президент Сербии уточнил, что касательно обязательств от предыдущего периода они "оба выразили надежду, что компромиссное решение будет найдено". Стороны также обсудили другие экономические вопросы и сотрудничество в важных политических вопросах. Вучич добавил, что более подробно расскажет об этом в понедельник в эфире Радио и телевидения Сербии.&quot;Но то, что могу сказать: я выразил надежду, как и 2,5 года назад, что Сербия не будет вводить санкции против России, так же как я показал исключительную благодарность за поддержку Россией наших усилий в ООН по вопросу различных резолюций и особенно — за постоянную поддержку территориальной целостности Республики Сербии&quot;, — отметил Вучич и подчеркнул, что &quot;это не будет меняться&quot;.По его словам, этот телефонный разговор будет способствовать дальнейшему развитию сербско-русских отношений и что получится не только помогать, но и развивать доверие между странами и народами.
https://ria.ru/20241020/vuchich-1978980941.html
https://ria.ru/20241019/sotrudnichestvo-1978929354.html
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сербия, россия, белград (город), владимир путин, александр вучич, алексей миллер, газпром, оон, в мире
Сербия, Россия, Белград (город), Владимир Путин, Александр Вучич, Алексей Миллер, Газпром, ООН, В мире
Вучич рассказал о первом за почти 2,5 года разговоре с Путиным

Вучич поблагодарил Путина за поздравления с 80-летием освобождения Белграда

© AP Photo / Richard DrewПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© AP Photo / Richard Drew
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 20 окт — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с Владимиром Путиным поблагодарил его за поздравления с 80-летием освобождения Белграда во Второй мировой войне и договоренность о поставках дополнительных объемов газа.
Он отметил, что с российским лидером не общался почти 2,5 года. Этот разговор вышел хорошим, открытым, долгим и содержательным, добавил Вучич.
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«

"Конечно мы говорили о том, что было поводом: 80-летие освобождение Белграда, я поблагодарил президента Путина с поздравлениями и указал на непоколебимый свободолюбивый дух сербского народа и благодарность сербского народа — благодарность Сербии и нашего народа подразделениям Красной армии, которые совместно с сербскими силами участвовали в освобождении нашего главного города", — рассказал президент в видеообращении в соцсетях.

По его словам, они обменялись с Путиным мнениями по всем важным двусторонним вопросам, в том числе экономическим.
"Я особо поблагодарил президента Путина за то, что тот через Алексея Миллера (главу "Газпрома". — Прим. ред.) сделал так, что Россия и этой зимой обеспечит достаточные объемы газа для Республики Сербии в объеме шести миллионов кубометров плюс два миллиона плюс три миллиона. Это схема, которую вы запомнили с прошлых лет, которая имеет для нас исключительное значение, по очень благоприятным ценам", — подчеркнул Вучич.
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Президент Сербии уточнил, что касательно обязательств от предыдущего периода они "оба выразили надежду, что компромиссное решение будет найдено". Стороны также обсудили другие экономические вопросы и сотрудничество в важных политических вопросах. Вучич добавил, что более подробно расскажет об этом в понедельник в эфире Радио и телевидения Сербии.
«

"Но то, что могу сказать: я выразил надежду, как и 2,5 года назад, что Сербия не будет вводить санкции против России, так же как я показал исключительную благодарность за поддержку Россией наших усилий в ООН по вопросу различных резолюций и особенно — за постоянную поддержку территориальной целостности Республики Сербии", — отметил Вучич и подчеркнул, что "это не будет меняться".

По его словам, этот телефонный разговор будет способствовать дальнейшему развитию сербско-русских отношений и что получится не только помогать, но и развивать доверие между странами и народами.
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