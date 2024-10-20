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ВСУ за все время в Курской области потеряли более 25 тысяч военных - РИА Новости, 20.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:17 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/vsu-1978978578.html
ВСУ за все время в Курской области потеряли более 25 тысяч военных
ВСУ за все время в Курской области потеряли более 25 тысяч военных - РИА Новости, 20.10.2024
ВСУ за все время в Курской области потеряли более 25 тысяч военных
ВСУ за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 25 050 военнослужащих, 167 танков, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T13:17
2024-10-20T13:17
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. ВСУ за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 25 050 военнослужащих, 167 танков, сообщили в Минобороны РФ. "Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 25 050 военнослужащих, 167 танков, 83 боевые машины пехоты, 103 бронетранспортера, 964 боевые бронированные машины, 660 автомобилей, 210 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, ВСУ также потеряли 50 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО.
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россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины
ВСУ за все время в Курской области потеряли более 25 тысяч военных

Минобороны: ВСУ в Курской области потеряли более 25 050 военных и 167 танков

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. ВСУ за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 25 050 военнослужащих, 167 танков, сообщили в Минобороны РФ.
"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 25 050 военнослужащих, 167 танков, 83 боевые машины пехоты, 103 бронетранспортера, 964 боевые бронированные машины, 660 автомобилей, 210 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, ВСУ также потеряли 50 станций РЭБ, 11 РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО.
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