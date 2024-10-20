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Вертолеты Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:59 20.10.2024 (обновлено: 16:39 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/vertolety-1978992978.html
Вертолеты Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области
Вертолеты Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.10.2024
Вертолеты Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области
Российские вертолеты Ка-52М ударами ракет сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T15:59
2024-10-20T16:39
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
украина
безопасность
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские вертолеты Ка-52М ударами ракет сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны.&quot;Экипажи вертолетов Ка-52М армейской авиации ВКС России сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что удары наносились авиационными снарядами по разведанным целям противника. После этого экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. Согласно докладам авианаводчика, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 25 тысяч военнослужащих и 167 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241020/sever-1978977492.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Украина, Безопасность
Вертолеты Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Экипажи вертолетов Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области

© Минобороны РоссииЭкипаж боевого вертолета Ка-52М нанес удар по опорному пункту и живой силе ВСУ
Экипаж боевого вертолета Ка-52М нанес удар по опорному пункту и живой силе ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Минобороны России
Экипаж боевого вертолета Ка-52М нанес удар по опорному пункту и живой силе ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские вертолеты Ка-52М ударами ракет сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны.
«

"Экипажи вертолетов Ка-52М армейской авиации ВКС России сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — подчеркнули в ведомстве.

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Уточняется, что удары наносились авиационными снарядами по разведанным целям противника. После этого экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.
Согласно докладам авианаводчика, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены.
Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 25 тысяч военнослужащих и 167 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииУкраинаБезопасность
 
 
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