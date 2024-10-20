Вертолеты Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области
Экипажи вертолетов Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области
© Минобороны РоссииЭкипаж боевого вертолета Ка-52М нанес удар по опорному пункту и живой силе ВСУ
© Минобороны России
Экипаж боевого вертолета Ка-52М нанес удар по опорному пункту и живой силе ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские вертолеты Ка-52М ударами ракет сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны.
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"Экипажи вертолетов Ка-52М армейской авиации ВКС России сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — подчеркнули в ведомстве.
Уточняется, что удары наносились авиационными снарядами по разведанным целям противника. После этого экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.
Согласно докладам авианаводчика, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены.
Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.
По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 25 тысяч военнослужащих и 167 танков.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
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