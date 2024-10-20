https://ria.ru/20241020/vertolety-1978992978.html

Вертолеты Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Вертолеты Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области - РИА Новости, 20.10.2024

Вертолеты Ка-52М сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Российские вертолеты Ка-52М ударами ракет сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T15:59

2024-10-20T15:59

2024-10-20T16:39

специальная военная операция на украине

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безопасность

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские вертолеты Ка-52М ударами ракет сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны."Экипажи вертолетов Ка-52М армейской авиации ВКС России сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что удары наносились авиационными снарядами по разведанным целям противника. После этого экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета. Согласно докладам авианаводчика, личный состав и военная техника ВСУ были уничтожены.Украинские подразделения 6 августа перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По последним данным Минобороны, за время боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 25 тысяч военнослужащих и 167 танков.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241020/sever-1978977492.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, украина, безопасность