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Усатый рассказал, за что проголосовал на выборах в Молдавии

Усатый рассказал, за что проголосовал на выборах в Молдавии - РИА Новости, 20.10.2024

Усатый рассказал, за что проголосовал на выборах в Молдавии

Кандидат в президенты Молдавии Ренато Усатый заявил, что голосовал на выборах за то, чтобы происходившее в течение последних 30 лет не повторялось, а граждане,... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T11:49

2024-10-20T11:49

2024-10-20T12:09

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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии Ренато Усатый заявил, что голосовал на выборах за то, чтобы происходившее в течение последних 30 лет не повторялось, а граждане, каждые четыре года не выходили на выборы, желая перемен, хотели бы просто продолжения развития страны. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Чтобы выборы признали состоявшимися явка должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00. "Я проголосовал за то, чтобы то, что в течение 30 лет было, не повторялось, потому что у нас печальная практика, что граждане республики выходят каждые четыре года на выборы, чтобы проголосовать за перемены. Я проголосовал за то, чтобы люди через четыре года не хотели перемен, а просто продолжения развития страны в интересах граждан и государства Республики Молдова", - сказал Усатый журналистам. Он отметил, что проголосовал за то, чтобы в Молдавии был человек, который не только отвечает за все, но и делает все, в чем нуждаются граждане. "Призываю всех граждан выйти на выборы и хочу, чтобы все проголосовали, чтобы мы не потеряли страну. Считаю, что ключевая задача всех политических сил заключается в том, чтобы сделать все возможное, чтобы мы не потеряли страну, которая, если дела будут продолжаться так, как сегодня, просто может исчезнуть", - подчеркнул Усатый. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.

https://ria.ru/20241020/shor-1978967642.html

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в мире, молдавия, ренато усатый, майя санду, наша партия, выборы в молдавии — 2024