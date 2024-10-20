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Куба готовится к встрече урагана "Оскар" - РИА Новости, 20.10.2024
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06:06 20.10.2024 (обновлено: 06:24 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/uragan-1978944306.html
Куба готовится к встрече урагана "Оскар"
Куба готовится к встрече урагана "Оскар" - РИА Новости, 20.10.2024
Куба готовится к встрече урагана "Оскар"
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что остров помимо работ по восстановлению электроснабжения готовится в понедельник к удару урагана "Оскар". РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T06:06
2024-10-20T06:24
в мире
куба
багамские острова
мигель диас-канель бермудес
гуантанамо (город)
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МЕХИКО, 20 окт - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что остров помимо работ по восстановлению электроснабжения готовится в понедельник к удару урагана "Оскар". "Я только что общался с первыми секретарями Компартии Кубы от Камагуэя до Гуантанамо. Учитывая неизбежность урагана "Оскар", уже идет напряженная работа для защиты людей и экономических ресурсов. Внимание также уделяется ситуации в энергетике", - написал президент Кубы в своем блоге в Х. Согласно приложенной карте местных метеорологов, циклон "Оскар" максимально приблизится к восточной части острова в понедельник и отвернет обратно в сторону Багамских островов и Атлантики. По данным Национального центра ураганов США, циклон "Оскар" в субботу стал ураганом первой категории по шкале Саффира-Симпсона, скорость ветра в 130 километров в час может представлять серьезную угрозу для этого района Карибского бассейна, включая восточную Кубу и Багамские острова.
https://ria.ru/20241019/kuba-1978890810.html
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в мире, куба, багамские острова, мигель диас-канель бермудес, гуантанамо (город)
В мире, Куба, Багамские Острова, Мигель Диас-Канель Бермудес, Гуантанамо (город)
Куба готовится к встрече урагана "Оскар"

Президент Кубы Бермудес: страна готовится к удару урагана "Оскар"

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Республики Куба, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Президент Республики Куба, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Архивное фото
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МЕХИКО, 20 окт - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что остров помимо работ по восстановлению электроснабжения готовится в понедельник к удару урагана "Оскар".
"Я только что общался с первыми секретарями Компартии Кубы от Камагуэя до Гуантанамо. Учитывая неизбежность урагана "Оскар", уже идет напряженная работа для защиты людей и экономических ресурсов. Внимание также уделяется ситуации в энергетике", - написал президент Кубы в своем блоге в Х.
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По данным Национального центра ураганов США, циклон "Оскар" в субботу стал ураганом первой категории по шкале Саффира-Симпсона, скорость ветра в 130 километров в час может представлять серьезную угрозу для этого района Карибского бассейна, включая восточную Кубу и Багамские острова.
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В миреКубаБагамские ОстроваМигель Диас-Канель БермудесГуантанамо (город)
 
 
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