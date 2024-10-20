Куба готовится к встрече урагана "Оскар"
Президент Кубы Бермудес: страна готовится к удару урагана "Оскар"
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес
Президент Республики Куба, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Архивное фото
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МЕХИКО, 20 окт - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что остров помимо работ по восстановлению электроснабжения готовится в понедельник к удару урагана "Оскар".
"Я только что общался с первыми секретарями Компартии Кубы от Камагуэя до Гуантанамо. Учитывая неизбежность урагана "Оскар", уже идет напряженная работа для защиты людей и экономических ресурсов. Внимание также уделяется ситуации в энергетике", - написал президент Кубы в своем блоге в Х.
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Согласно приложенной карте местных метеорологов, циклон "Оскар" максимально приблизится к восточной части острова в понедельник и отвернет обратно в сторону Багамских островов и Атлантики.
По данным Национального центра ураганов США, циклон "Оскар" в субботу стал ураганом первой категории по шкале Саффира-Симпсона, скорость ветра в 130 километров в час может представлять серьезную угрозу для этого района Карибского бассейна, включая восточную Кубу и Багамские острова.