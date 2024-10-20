https://ria.ru/20241020/uragan-1978944306.html

Куба готовится к встрече урагана "Оскар"

Куба готовится к встрече урагана "Оскар" - РИА Новости, 20.10.2024

Куба готовится к встрече урагана "Оскар"

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что остров помимо работ по восстановлению электроснабжения готовится в понедельник к удару урагана "Оскар". РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T06:06

2024-10-20T06:06

2024-10-20T06:24

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багамские острова

мигель диас-канель бермудес

гуантанамо (город)

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МЕХИКО, 20 окт - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что остров помимо работ по восстановлению электроснабжения готовится в понедельник к удару урагана "Оскар". "Я только что общался с первыми секретарями Компартии Кубы от Камагуэя до Гуантанамо. Учитывая неизбежность урагана "Оскар", уже идет напряженная работа для защиты людей и экономических ресурсов. Внимание также уделяется ситуации в энергетике", - написал президент Кубы в своем блоге в Х. Согласно приложенной карте местных метеорологов, циклон "Оскар" максимально приблизится к восточной части острова в понедельник и отвернет обратно в сторону Багамских островов и Атлантики. По данным Национального центра ураганов США, циклон "Оскар" в субботу стал ураганом первой категории по шкале Саффира-Симпсона, скорость ветра в 130 километров в час может представлять серьезную угрозу для этого района Карибского бассейна, включая восточную Кубу и Багамские острова.

https://ria.ru/20241019/kuba-1978890810.html

https://ria.ru/20241019/kuba-1978851450.html

куба

багамские острова

гуантанамо (город)

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