Рейтинг@Mail.ru
Депутат Рады рассказал о состоянии священника УПЦ из Черкасс - РИА Новости, 20.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:01 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/upts-1979028045.html
Депутат Рады рассказал о состоянии священника УПЦ из Черкасс
Депутат Рады рассказал о состоянии священника УПЦ из Черкасс - РИА Новости, 20.10.2024
Депутат Рады рассказал о состоянии священника УПЦ из Черкасс
Священнослужитель канонической Украинской православной церкви, которого побили сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" во время... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T21:01
2024-10-20T21:01
черкассы
россия
украина
украинская православная церковь
верховная рада украины
московский патриархат
ситуация вокруг упц
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978455137_0:374:802:825_1920x0_80_0_0_41a454bd9746157cc9c5505e3cf05b84.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Священнослужитель канонической Украинской православной церкви, которого побили сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" во время силового захвата храма УПЦ в Черкассах, находится в тяжелом состоянии, сообщил покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Черкасская епархия УПЦ в четверг сообщила, что силовики и раскольники из структуры "ПЦУ" со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Первый штурм прихожане, священнослужители и настоятель храма митрополит Черкасский Феодосий отбили. Среди прихожан и священнослужителей есть пострадавшие: у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Феодосия ударили по голове, он госпитализирован. По информации Черкасской епархии, у митрополита диагностировали сотрясение мозга и ожоги. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. "Инок УПЦ Нектарий, которого забили псы ПЦУ-Зеленского в соборе Черкасс, находится в больнице в тяжелом состоянии", – написал Дмитрук в своем Telegram-канале. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
https://ria.ru/20241017/oon-1978574239.html
https://ria.ru/20241017/khram-1978469844.html
черкассы
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978455137_0:267:802:869_1920x0_80_0_0_18f6abcb3787f806ef3a241c55e199c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черкассы, россия, украина, украинская православная церковь, верховная рада украины, московский патриархат, ситуация вокруг упц, происшествия
Черкассы, Россия, Украина, Украинская православная церковь, Верховная Рада Украины, Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ, Происшествия
Депутат Рады рассказал о состоянии священника УПЦ из Черкасс

Депутат Рады Дмитрук: священник УПЦ Нектарий находится в тяжелом состоянии

© СоцетиПопытка захвата Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах, Украина. Кадр видео
Попытка захвата Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах, Украина. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Соцети
Попытка захвата Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах, Украина. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Священнослужитель канонической Украинской православной церкви, которого побили сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" во время силового захвата храма УПЦ в Черкассах, находится в тяжелом состоянии, сообщил покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Черкасская епархия УПЦ в четверг сообщила, что силовики и раскольники из структуры "ПЦУ" со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Первый штурм прихожане, священнослужители и настоятель храма митрополит Черкасский Феодосий отбили. Среди прихожан и священнослужителей есть пострадавшие: у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Феодосия ударили по голове, он госпитализирован. По информации Черкасской епархии, у митрополита диагностировали сотрясение мозга и ожоги. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.
Пострадавший при попытке захвата Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах, Украина. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
В ООН обеспокоены видео с захватом собора в Черкассах
17 октября, 18:03
"Инок УПЦ Нектарий, которого забили псы ПЦУ-Зеленского в соборе Черкасс, находится в больнице в тяжелом состоянии", – написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
Повторный штурм Архангело-Михайловского собора в Черкассах - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Вооруженные радикалы взяли штурмом собор УПЦ в Черкассах
17 октября, 11:34
 
ЧеркассыРоссияУкраинаУкраинская православная церковьВерховная Рада УкраиныМосковский ПатриархатСитуация вокруг УПЦПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала