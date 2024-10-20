Депутат Рады рассказал о состоянии священника УПЦ из Черкасс
Депутат Рады Дмитрук: священник УПЦ Нектарий находится в тяжелом состоянии
© СоцетиПопытка захвата Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах, Украина. Кадр видео
© Соцети
Попытка захвата Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах, Украина. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Священнослужитель канонической Украинской православной церкви, которого побили сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" во время силового захвата храма УПЦ в Черкассах, находится в тяжелом состоянии, сообщил покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Черкасская епархия УПЦ в четверг сообщила, что силовики и раскольники из структуры "ПЦУ" со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Первый штурм прихожане, священнослужители и настоятель храма митрополит Черкасский Феодосий отбили. Среди прихожан и священнослужителей есть пострадавшие: у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Феодосия ударили по голове, он госпитализирован. По информации Черкасской епархии, у митрополита диагностировали сотрясение мозга и ожоги. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.
В ООН обеспокоены видео с захватом собора в Черкассах
17 октября, 18:03
"Инок УПЦ Нектарий, которого забили псы ПЦУ-Зеленского в соборе Черкасс, находится в больнице в тяжелом состоянии", – написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
Вооруженные радикалы взяли штурмом собор УПЦ в Черкассах
17 октября, 11:34