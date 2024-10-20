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Депутат Рады рассказал о состоянии священника УПЦ из Черкасс

Депутат Рады рассказал о состоянии священника УПЦ из Черкасс - РИА Новости, 20.10.2024

Депутат Рады рассказал о состоянии священника УПЦ из Черкасс

Священнослужитель канонической Украинской православной церкви, которого побили сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" во время... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T21:01

2024-10-20T21:01

2024-10-20T21:01

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Священнослужитель канонической Украинской православной церкви, которого побили сторонники раскольнической структуры "Православная церковь Украины" во время силового захвата храма УПЦ в Черкассах, находится в тяжелом состоянии, сообщил покинувший страну депутат Верховной рады Артем Дмитрук. Черкасская епархия УПЦ в четверг сообщила, что силовики и раскольники из структуры "ПЦУ" со второй попытки захватили Архангело-Михайловский кафедральный собор в Черкассах. Первый штурм прихожане, священнослужители и настоятель храма митрополит Черкасский Феодосий отбили. Среди прихожан и священнослужителей есть пострадавшие: у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Феодосия ударили по голове, он госпитализирован. По информации Черкасской епархии, у митрополита диагностировали сотрясение мозга и ожоги. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве. "Инок УПЦ Нектарий, которого забили псы ПЦУ-Зеленского в соборе Черкасс, находится в больнице в тяжелом состоянии", – написал Дмитрук в своем Telegram-канале. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.

https://ria.ru/20241017/oon-1978574239.html

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черкассы, россия, украина, украинская православная церковь, верховная рада украины, московский патриархат, ситуация вокруг упц, происшествия