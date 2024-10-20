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"Может пойти только один". На Украине ужаснулись из-за состояния ВСУ - РИА Новости, 20.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:23 20.10.2024 (обновлено: 21:50 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/ukraine-1979021764.html
"Может пойти только один". На Украине ужаснулись из-за состояния ВСУ
"Может пойти только один". На Украине ужаснулись из-за состояния ВСУ - РИА Новости, 20.10.2024
"Может пойти только один". На Украине ужаснулись из-за состояния ВСУ
Принудительно мобилизованные украинцы на фронте превращаются в бесполезный балласт, заявил политтехнолог, экс-глава образованной Киевом Луганской областной... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T20:23
2024-10-20T21:50
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
в мире
сергей гайдай
луганская область
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Принудительно мобилизованные украинцы на фронте превращаются в бесполезный балласт, заявил политтехнолог, экс-глава образованной Киевом Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Об этом сообщает "Страна.ua"."Командиры подразделений, говорят, что прибывающие благодаря такой (принудительной — прим. ред.) мобилизации — это небоеспособный балласт для них. Из 25 человек в бой может пойти только один. Остальные – это потенциальные дезертиры, это ребята, которые первыми погибают", — сказал он.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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украина, вооруженные силы украины, в мире, сергей гайдай, луганская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Сергей Гайдай, Луганская область
"Может пойти только один". На Украине ужаснулись из-за состояния ВСУ

Украинский политик Гайдай: из 25 мобилизованных в бой идет только один

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего украинского военного. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Принудительно мобилизованные украинцы на фронте превращаются в бесполезный балласт, заявил политтехнолог, экс-глава образованной Киевом Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Об этом сообщает "Страна.ua".
"Командиры подразделений, говорят, что прибывающие благодаря такой (принудительной — прим. ред.) мобилизации — это небоеспособный балласт для них. Из 25 человек в бой может пойти только один. Остальные – это потенциальные дезертиры, это ребята, которые первыми погибают", — сказал он.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреСергей ГайдайЛуганская область
 
 
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