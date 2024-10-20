https://ria.ru/20241020/ukraina-1979001115.html

Запад уготовил Молдавии бесславный путь Украины, заявили в Госдуме

Запад уготовил Молдавии бесславный путь Украины, заявили в Госдуме - РИА Новости, 20.10.2024

Запад уготовил Молдавии бесславный путь Украины, заявили в Госдуме

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что коллективный Запад уготовил Молдавии бесславный путь Украины, отводя ей роль... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T17:20

2024-10-20T17:20

2024-10-20T17:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что коллективный Запад уготовил Молдавии бесславный путь Украины, отводя ей роль неоколонии и буферной зоны. "Запад уготовил Молдавии бесславный путь Украины, отводя ей роль неоколонии и буферной зоны в геополитической борьбе с Россией", - сказал Шеремет. По его словам, под ширмой демократических ценностей и обещаний стать часть европейской семьи, Запад толкает Молдавию на путь, который гарантировано ведет к скатыванию в гражданскую войну и процветанию военной диктатуры. "Молдавия может стать Украиной номер два, где давно нет выборов, а у граждан украли все права и даже надежду на светлое будущее", - подчеркнул депутат. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00.

https://ria.ru/20240316/moldaviya-1933413324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, украина, михаил шеремет, госдума рф