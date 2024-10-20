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Запад уготовил Молдавии бесславный путь Украины, заявили в Госдуме
Запад уготовил Молдавии бесславный путь Украины, заявили в Госдуме - РИА Новости, 20.10.2024
Запад уготовил Молдавии бесславный путь Украины, заявили в Госдуме
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что коллективный Запад уготовил Молдавии бесславный путь Украины, отводя ей роль... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T17:20
2024-10-20T17:20
2024-10-20T17:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что коллективный Запад уготовил Молдавии бесславный путь Украины, отводя ей роль неоколонии и буферной зоны. "Запад уготовил Молдавии бесславный путь Украины, отводя ей роль неоколонии и буферной зоны в геополитической борьбе с Россией", - сказал Шеремет. По его словам, под ширмой демократических ценностей и обещаний стать часть европейской семьи, Запад толкает Молдавию на путь, который гарантировано ведет к скатыванию в гражданскую войну и процветанию военной диктатуры. "Молдавия может стать Украиной номер два, где давно нет выборов, а у граждан украли все права и даже надежду на светлое будущее", - подчеркнул депутат. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, украина, михаил шеремет, госдума рф
В мире, Молдавия, Украина, Михаил Шеремет, Госдума РФ
Запад уготовил Молдавии бесславный путь Украины, заявили в Госдуме
Шеремет: Молдавия может стать Украиной номер два, где у граждан украли все права
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что коллективный Запад уготовил Молдавии бесславный путь Украины, отводя ей роль неоколонии и буферной зоны.
«
"Запад уготовил Молдавии бесславный путь Украины, отводя ей роль неоколонии и буферной зоны в геополитической борьбе с Россией", - сказал Шеремет.
По его словам, под ширмой демократических ценностей и обещаний стать часть европейской семьи, Запад толкает Молдавию на путь, который гарантировано ведет к скатыванию в гражданскую войну и процветанию военной диктатуры.
"Молдавия может стать Украиной номер два, где давно нет выборов, а у граждан украли все права и даже надежду на светлое будущее", - подчеркнул депутат.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00.