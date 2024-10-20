На Западе рассказали, что ждет Украину после "плана победы" Зеленского
Steigan: "план победы" Зеленского подразумевает эксплуатацию Украины Западом
© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. "План победы" Владимира Зеленского подразумевает эксплуатацию Украины западными странами, пишут обозреватели норвежского сайта Steigan.
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"План победы" Зеленского предусматривает, что США и ЕС будут совместно добывать важнейшие природные ресурсы Украины и эксплуатировать ее экономический потенциал", — говорится в материале.
В статье напомнили слова украинского политика о редких минералах в стране стоимостью в триллионы долларов. По мнению авторов, именно ради них союзники Киева и пытаются "освободить" Украину.
Зеленский 16 октября представил в Верховной раде "план победы", включающий пять пунктов: приглашение страны в НАТО, размещение на Украине "неядерного сдерживающего пакета", снятие ограничений на удары вглубь России западным оружием, экономическое сотрудничество после окончания конфликта и замену части американских подразделений в Европе украинскими войсками. Также документ содержит несколько секретных пунктов к приложениям, о которых украинский президент предпочел не распространяться.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, эта инициатива только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
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