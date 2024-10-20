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На Западе рассказали, что ждет Украину после "плана победы" Зеленского - РИА Новости, 20.10.2024
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10:49 20.10.2024 (обновлено: 13:21 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978964500.html
На Западе рассказали, что ждет Украину после "плана победы" Зеленского
На Западе рассказали, что ждет Украину после "плана победы" Зеленского - РИА Новости, 20.10.2024
На Западе рассказали, что ждет Украину после "плана победы" Зеленского
"План победы" Владимира Зеленского подразумевает эксплуатацию Украины западными странами, пишут обозреватели норвежского сайта Steigan. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T10:49
2024-10-20T13:21
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
мария захарова
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. "План победы" Владимира Зеленского подразумевает эксплуатацию Украины западными странами, пишут обозреватели норвежского сайта Steigan.&quot;План победы&quot; Зеленского предусматривает, что США и ЕС будут совместно добывать важнейшие природные ресурсы Украины и эксплуатировать ее экономический потенциал&quot;, — говорится в материале.В статье напомнили слова украинского политика о редких минералах в стране стоимостью в триллионы долларов. По мнению авторов, именно ради них союзники Киева и пытаются "освободить" Украину.Зеленский 16 октября представил в Верховной раде "план победы", включающий пять пунктов: приглашение страны в НАТО, размещение на Украине "неядерного сдерживающего пакета", снятие ограничений на удары вглубь России западным оружием, экономическое сотрудничество после окончания конфликта и замену части американских подразделений в Европе украинскими войсками. Также документ содержит несколько секретных пунктов к приложениям, о которых украинский президент предпочел не распространяться.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, эта инициатива только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241020/zhurnalist-1978956197.html
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В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Мария Захарова, НАТО, Евросоюз, Верховная Рада Украины, Политика
На Западе рассказали, что ждет Украину после "плана победы" Зеленского

Steigan: "план победы" Зеленского подразумевает эксплуатацию Украины Западом

© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. "План победы" Владимира Зеленского подразумевает эксплуатацию Украины западными странами, пишут обозреватели норвежского сайта Steigan.
«

"План победы" Зеленского предусматривает, что США и ЕС будут совместно добывать важнейшие природные ресурсы Украины и эксплуатировать ее экономический потенциал", — говорится в материале.

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В статье напомнили слова украинского политика о редких минералах в стране стоимостью в триллионы долларов. По мнению авторов, именно ради них союзники Киева и пытаются "освободить" Украину.
Зеленский 16 октября представил в Верховной раде "план победы", включающий пять пунктов: приглашение страны в НАТО, размещение на Украине "неядерного сдерживающего пакета", снятие ограничений на удары вглубь России западным оружием, экономическое сотрудничество после окончания конфликта и замену части американских подразделений в Европе украинскими войсками. Также документ содержит несколько секретных пунктов к приложениям, о которых украинский президент предпочел не распространяться.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя представленный Зеленским "план победы", заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, эта инициатива только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Россией.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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