https://ria.ru/20241020/udar-1978954169.html

ЦАХАЛ нанесла удары рядом с больницей в Бейруте

ЦАХАЛ нанесла удары рядом с больницей в Бейруте - РИА Новости, 20.10.2024

ЦАХАЛ нанесла удары рядом с больницей в Бейруте

Самолеты израильских ВВС нанесли два удара по кварталу Харет-Хрейк рядом со больницей Бахман в южном пригороде Бейрута, сообщает ливанское национальное... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T09:14

2024-10-20T09:14

2024-10-20T09:14

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бейрут

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 20 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли два удара по кварталу Харет-Хрейк рядом со больницей Бахман в южном пригороде Бейрута, сообщает ливанское национальное агентство NNA. "Вражеские самолеты совершили два авианалета на южный пригород Бейрута. Один удар был нанесен по жилому зданию рядом с больницей Бахман в Харет-Хрейк" ,- пишет агентство. В субботу корреспондент РИА Новости сообщил, что южный пригород ливанской столицы десять раз подвергся авиаударам израильских ВВС. В результате были разрушены несколько жилых зданий.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024