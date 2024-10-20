https://ria.ru/20241020/udar-1978954169.html
ЦАХАЛ нанесла удары рядом с больницей в Бейруте
ЦАХАЛ нанесла удары рядом с больницей в Бейруте - РИА Новости, 20.10.2024
ЦАХАЛ нанесла удары рядом с больницей в Бейруте
Самолеты израильских ВВС нанесли два удара по кварталу Харет-Хрейк рядом со больницей Бахман в южном пригороде Бейрута, сообщает ливанское национальное... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T09:14
2024-10-20T09:14
2024-10-20T09:14
в мире
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974947838_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_122c84de197b04cdec44c1713b0b6a37.jpg
БЕЙРУТ, 20 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли два удара по кварталу Харет-Хрейк рядом со больницей Бахман в южном пригороде Бейрута, сообщает ливанское национальное агентство NNA. "Вражеские самолеты совершили два авианалета на южный пригород Бейрута. Один удар был нанесен по жилому зданию рядом с больницей Бахман в Харет-Хрейк" ,- пишет агентство. В субботу корреспондент РИА Новости сообщил, что южный пригород ливанской столицы десять раз подвергся авиаударам израильских ВВС. В результате были разрушены несколько жилых зданий.
https://ria.ru/20241020/gaza-1978937711.html
бейрут
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974947838_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a3eaa845f108fc65a41a849543207e3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ нанесла удары рядом с больницей в Бейруте
Израильские самолеты нанесли удары рядом с больницей в южном пригороде Бейрута