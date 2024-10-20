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ЦАХАЛ нанесла удары рядом с больницей в Бейруте - РИА Новости, 20.10.2024
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09:14 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/udar-1978954169.html
ЦАХАЛ нанесла удары рядом с больницей в Бейруте
ЦАХАЛ нанесла удары рядом с больницей в Бейруте - РИА Новости, 20.10.2024
ЦАХАЛ нанесла удары рядом с больницей в Бейруте
Самолеты израильских ВВС нанесли два удара по кварталу Харет-Хрейк рядом со больницей Бахман в южном пригороде Бейрута, сообщает ливанское национальное... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T09:14
2024-10-20T09:14
в мире
бейрут
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 20 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли два удара по кварталу Харет-Хрейк рядом со больницей Бахман в южном пригороде Бейрута, сообщает ливанское национальное агентство NNA. "Вражеские самолеты совершили два авианалета на южный пригород Бейрута. Один удар был нанесен по жилому зданию рядом с больницей Бахман в Харет-Хрейк" ,- пишет агентство. В субботу корреспондент РИА Новости сообщил, что южный пригород ливанской столицы десять раз подвергся авиаударам израильских ВВС. В результате были разрушены несколько жилых зданий.
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в мире, бейрут, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ нанесла удары рядом с больницей в Бейруте

Израильские самолеты нанесли удары рядом с больницей в южном пригороде Бейрута

© AP Photo / Hassan AmmarПоследствия израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута
Последствия израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Последствия израильского авиаудара в южном пригороде Бейрута. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 20 окт - РИА Новости. Самолеты израильских ВВС нанесли два удара по кварталу Харет-Хрейк рядом со больницей Бахман в южном пригороде Бейрута, сообщает ливанское национальное агентство NNA.
"Вражеские самолеты совершили два авианалета на южный пригород Бейрута. Один удар был нанесен по жилому зданию рядом с больницей Бахман в Харет-Хрейк" ,- пишет агентство.
В субботу корреспондент РИА Новости сообщил, что южный пригород ливанской столицы десять раз подвергся авиаударам израильских ВВС. В результате были разрушены несколько жилых зданий.
Последствия израильских бомбардировок в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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В миреБейрутОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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