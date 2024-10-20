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Во Владимирской области мать убила ребенка, оставив его без еды и воды - РИА Новости, 20.10.2024
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14:14 20.10.2024 (обновлено: 19:02 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/ubiystvo-1978982463.html
Во Владимирской области мать убила ребенка, оставив его без еды и воды
Во Владимирской области мать убила ребенка, оставив его без еды и воды - РИА Новости, 20.10.2024
Во Владимирской области мать убила ребенка, оставив его без еды и воды
В Коврове во Владимирской области умер оставшийся без еды и воды ребенок, его мать задержали, сообщается в Telegram-канале регионального управления СК. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T14:14
2024-10-20T19:02
происшествия
ковров
владимирская область
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РЯЗАНЬ, 20 окт — РИА Новости. В Коврове во Владимирской области умер оставшийся без еды и воды ребенок, его мать задержали, сообщается в Telegram-канале регионального управления СК."В Коврове возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего", — говорится в публикации.По данным ведомства, тело ребенка нашли 18 октября на участке местности в районе улицы Восточной. В тот же день задержали его мать 2005 года рождения."По данным следствия, обвиняемая оставила своего сына 2023 года рождения одного в квартире на длительное время, в результате чего, будучи лишенным пищи и воды, он скончался. Вернувшись в жилище, женщина положила тело и вещи малолетнего в коробку и выбросила неподалеку от места проживания", — уточняет СУ СК.Как сообщило УМВД по региону, в максимально короткий срок сотрудники полиции провели большой комплекс мероприятий по раскрытию преступления. Женщина созналась в содеянном.
https://ria.ru/20241013/podmoskove-1977832479.html
https://ria.ru/20241014/ubiystvo-1977990722.html
ковров
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происшествия, ковров, владимирская область
Происшествия, Ковров, Владимирская область
Во Владимирской области мать убила ребенка, оставив его без еды и воды

Во Владимирской области мать убила ребенка, оставив его одного в квартире

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 20 окт — РИА Новости. В Коврове во Владимирской области умер оставшийся без еды и воды ребенок, его мать задержали, сообщается в Telegram-канале регионального управления СК.
Коврове возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего", — говорится в публикации.
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По данным ведомства, тело ребенка нашли 18 октября на участке местности в районе улицы Восточной. В тот же день задержали его мать 2005 года рождения.
"По данным следствия, обвиняемая оставила своего сына 2023 года рождения одного в квартире на длительное время, в результате чего, будучи лишенным пищи и воды, он скончался. Вернувшись в жилище, женщина положила тело и вещи малолетнего в коробку и выбросила неподалеку от места проживания", — уточняет СУ СК.
Как сообщило УМВД по региону, в максимально короткий срок сотрудники полиции провели большой комплекс мероприятий по раскрытию преступления. Женщина созналась в содеянном.
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