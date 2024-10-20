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ЦПВС в Сирии передал четыре тонны гумпомощи ливанским беженцам - РИА Новости, 20.10.2024
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20:25 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/tspvs-1979022274.html
ЦПВС в Сирии передал четыре тонны гумпомощи ливанским беженцам
ЦПВС в Сирии передал четыре тонны гумпомощи ливанским беженцам - РИА Новости, 20.10.2024
ЦПВС в Сирии передал четыре тонны гумпомощи ливанским беженцам
Сирийское государственное агентство САНА сообщило, что Российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии передал в воскресенье четыре тонны... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T20:25
2024-10-20T20:25
в мире
латакия (мухафаза)
сирия
хмеймим
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 20 окт - РИА Новости. Сирийское государственное агентство САНА сообщило, что Российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии передал в воскресенье четыре тонны гуманитарной помощи ливанским беженцам в сирийском городе Латакия. "Военные из числа ЦПВС с базы Хмеймим раздали четыре тонны гуманитарной помощи ливанским семьям, прибывшим в Латакию из-за чудовищной агрессии Израиля против Ливана", - пишет агентство. По его информации, в субботу российские военнослужащие раздали ливанским беженцам еще шесть тонн продуктов питания. Тем временем в Дамаске сотрудники ЦПВС передали гуманитарную помощь в приют имени святой Терезы для людей с ограниченными возможностями, помимо продуктов питания было передано топливо для обеспечения отопления в зимний период.
https://ria.ru/20241007/zhiteli-1976780942.html
латакия (мухафаза)
сирия
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в мире, латакия (мухафаза), сирия, хмеймим, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Латакия (мухафаза), Сирия, Хмеймим, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦПВС в Сирии передал четыре тонны гумпомощи ливанским беженцам

ЦПВС России передал четыре тонны гумпомощи ливанским беженцам в Латакии

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкГуманитарная помощь от России
Гуманитарная помощь от России - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Гуманитарная помощь от России. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 20 окт - РИА Новости. Сирийское государственное агентство САНА сообщило, что Российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии передал в воскресенье четыре тонны гуманитарной помощи ливанским беженцам в сирийском городе Латакия.
"Военные из числа ЦПВС с базы Хмеймим раздали четыре тонны гуманитарной помощи ливанским семьям, прибывшим в Латакию из-за чудовищной агрессии Израиля против Ливана", - пишет агентство.
По его информации, в субботу российские военнослужащие раздали ливанским беженцам еще шесть тонн продуктов питания. Тем временем в Дамаске сотрудники ЦПВС передали гуманитарную помощь в приют имени святой Терезы для людей с ограниченными возможностями, помимо продуктов питания было передано топливо для обеспечения отопления в зимний период.
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ДУМ России объявило сбор гумпомощи для жителей Ливана
7 октября, 14:54
 
В миреЛатакия (мухафаза)СирияХмеймимОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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