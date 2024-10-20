https://ria.ru/20241020/tspvs-1979022274.html

ЦПВС в Сирии передал четыре тонны гумпомощи ливанским беженцам

ЦПВС в Сирии передал четыре тонны гумпомощи ливанским беженцам - РИА Новости, 20.10.2024

ЦПВС в Сирии передал четыре тонны гумпомощи ливанским беженцам

Сирийское государственное агентство САНА сообщило, что Российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии передал в воскресенье четыре тонны... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T20:25

2024-10-20T20:25

2024-10-20T20:25

в мире

латакия (мухафаза)

сирия

хмеймим

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 20 окт - РИА Новости. Сирийское государственное агентство САНА сообщило, что Российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии передал в воскресенье четыре тонны гуманитарной помощи ливанским беженцам в сирийском городе Латакия. "Военные из числа ЦПВС с базы Хмеймим раздали четыре тонны гуманитарной помощи ливанским семьям, прибывшим в Латакию из-за чудовищной агрессии Израиля против Ливана", - пишет агентство. По его информации, в субботу российские военнослужащие раздали ливанским беженцам еще шесть тонн продуктов питания. Тем временем в Дамаске сотрудники ЦПВС передали гуманитарную помощь в приют имени святой Терезы для людей с ограниченными возможностями, помимо продуктов питания было передано топливо для обеспечения отопления в зимний период.

https://ria.ru/20241007/zhiteli-1976780942.html

латакия (мухафаза)

сирия

хмеймим

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в мире, латакия (мухафаза), сирия, хмеймим, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024