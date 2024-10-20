https://ria.ru/20241020/tspvs-1979022274.html
ЦПВС в Сирии передал четыре тонны гумпомощи ливанским беженцам
ЦПВС в Сирии передал четыре тонны гумпомощи ливанским беженцам - РИА Новости, 20.10.2024
ЦПВС в Сирии передал четыре тонны гумпомощи ливанским беженцам
Сирийское государственное агентство САНА сообщило, что Российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии передал в воскресенье четыре тонны... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T20:25
2024-10-20T20:25
2024-10-20T20:25
в мире
латакия (мухафаза)
сирия
хмеймим
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150681/08/1506810824_0:291:3076:2021_1920x0_80_0_0_9befd8609760621bd1c8d6b4e49cf987.jpg
БЕЙРУТ, 20 окт - РИА Новости. Сирийское государственное агентство САНА сообщило, что Российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии передал в воскресенье четыре тонны гуманитарной помощи ливанским беженцам в сирийском городе Латакия. "Военные из числа ЦПВС с базы Хмеймим раздали четыре тонны гуманитарной помощи ливанским семьям, прибывшим в Латакию из-за чудовищной агрессии Израиля против Ливана", - пишет агентство. По его информации, в субботу российские военнослужащие раздали ливанским беженцам еще шесть тонн продуктов питания. Тем временем в Дамаске сотрудники ЦПВС передали гуманитарную помощь в приют имени святой Терезы для людей с ограниченными возможностями, помимо продуктов питания было передано топливо для обеспечения отопления в зимний период.
https://ria.ru/20241007/zhiteli-1976780942.html
латакия (мухафаза)
сирия
хмеймим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150681/08/1506810824_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_5d5f58b52d13840bd6d686fbd197252c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латакия (мухафаза), сирия, хмеймим, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Латакия (мухафаза), Сирия, Хмеймим, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦПВС в Сирии передал четыре тонны гумпомощи ливанским беженцам
ЦПВС России передал четыре тонны гумпомощи ливанским беженцам в Латакии