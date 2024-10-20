https://ria.ru/20241020/tsik-1978960289.html

ЦИК Молдавии получил данные о шести нарушениях на выборах

ЦИК Молдавии получил данные о шести нарушениях на выборах - РИА Новости, 20.10.2024

ЦИК Молдавии получил данные о шести нарушениях на выборах

Центризбирком Молдавии получил информацию о шести случаях нарушений на избирательных участках, все они проверяются полицией, сообщила на брифинге глава... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T10:24

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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Центризбирком Молдавии получил информацию о шести случаях нарушений на избирательных участках, все они проверяются полицией, сообщила на брифинге глава Центризбиркома Анжела Караман. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00. "Полиция Молдавии следит за безопасностью и соблюдением законодательства на участках. К этому часу ЦИК был проинформирован о шести случаях нарушения, один из них касается возможного акта коррупции избирателей, еще один - фотографирования бюллетеня. Все случаи изучаются полицией", - заявила Караман. Также она сообщила, что члены ЦИК получили информацию из-за рубежа о людях, которые пытаются попасть на участки как представители избирательных конкурентов, но не имеют при себе оформленных должным образом документов. Караман подчеркнула, что все наблюдатели и представители кандидатов должны были зарегистрироваться заранее. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.

https://ria.ru/20241020/kik-1978958688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, майя санду, ренато усатый, наша партия, выборы в молдавии — 2024