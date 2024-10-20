https://ria.ru/20241020/tserkov-1978932815.html
В парке "Музеон" откроется фотовыставка, посвященная помощи РПЦ в зоне СВО
В парке "Музеон" откроется фотовыставка, посвященная помощи РПЦ в зоне СВО - РИА Новости, 20.10.2024
В парке "Музеон" откроется фотовыставка, посвященная помощи РПЦ в зоне СВО
Фотовыставка "Церковь помогает", посвященная помощи добровольцев Русской православной церкви пострадавшим в зоне специальной военной операции, откроется в... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T00:21
2024-10-20T00:21
2024-10-20T00:21
москва
курск
музеон
русская православная церковь
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Фотовыставка "Церковь помогает", посвященная помощи добровольцев Русской православной церкви пострадавшим в зоне специальной военной операции, откроется в воскресенье в парке искусств "Музеон" в Москве, сообщила пресс-служба синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. "На фотографиях посетители смогут увидеть работу добровольцев-ремонтников, помощь социальных волонтеров, добровольцев-врачей, сестер милосердия и добровольцев по уходу, работу волонтеров в центрах помощи беженцам в Курске и Мариуполе", - говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что с первых дней вооруженного конфликта Церковь организует помощь пострадавшим. В зону конфликта уже съездили множество добровольцев, их труд запечатлели в своих снимках фотографы синодального отдела по благотворительности Мария Лурье, Мария Потокина, Алексей Никитин, пресс-секретарь Курской епархии протоиерей Сергий Клинцов. Фотовыставка "Церковь помогает" пройдет с 20 октября по 1 ноября.
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москва, курск, музеон, русская православная церковь
Москва, Курск, Музеон, Русская православная церковь
В парке "Музеон" откроется фотовыставка, посвященная помощи РПЦ в зоне СВО
В московском парке "Музеон" откроется фотовыставка "Церковь помогает"
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Фотовыставка "Церковь помогает", посвященная помощи добровольцев Русской православной церкви пострадавшим в зоне специальной военной операции, откроется в воскресенье в парке искусств "Музеон" в Москве, сообщила пресс-служба синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.
"На фотографиях посетители смогут увидеть работу добровольцев-ремонтников, помощь социальных волонтеров, добровольцев-врачей, сестер милосердия и добровольцев по уходу, работу волонтеров в центрах помощи беженцам в Курске
и Мариуполе", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что с первых дней вооруженного конфликта Церковь организует помощь пострадавшим. В зону конфликта уже съездили множество добровольцев, их труд запечатлели в своих снимках фотографы синодального отдела по благотворительности Мария Лурье, Мария Потокина, Алексей Никитин, пресс-секретарь Курской епархии протоиерей Сергий Клинцов.
Фотовыставка "Церковь помогает" пройдет с 20 октября по 1 ноября.