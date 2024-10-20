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"Многие погибли". СМИ рассказали, с какой проблемой столкнулись ВСУ - РИА Новости, 20.10.2024
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12:12 20.10.2024 (обновлено: 15:33 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/telegraph-1978972555.html
"Многие погибли". СМИ рассказали, с какой проблемой столкнулись ВСУ
"Многие погибли". СМИ рассказали, с какой проблемой столкнулись ВСУ - РИА Новости, 20.10.2024
"Многие погибли". СМИ рассказали, с какой проблемой столкнулись ВСУ
В Вооруженных силах Украины некому использовать оружие Запада из-за потерь среди военных, пишет Telegraph со ссылкой на украинского лейтенанта Юлию Микитенко. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T12:12
2024-10-20T15:33
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Вооруженных силах Украины некому использовать оружие Запада из-за потерь среди военных, пишет Telegraph со ссылкой на украинского лейтенанта Юлию Микитенко.&quot;Сейчас нам выдали небольшое количество этого оружия и мы должны использовать его так же, как и в 2022 году, но, к сожалению, мы этого не сделаем, потому что многие солдаты погибли, пропали без вести и получили ранения&quot;, — призналась журналистам она.По словам Микитенко, у ВСУ больше нет такой мотивации воевать, которая была у них в прошлом году. Она также считает, что украинская армия еще десять лет не сможет восстановить силы до уровня 2022 года.В четверг представитель пророссийского подполья сообщил РИА Новости, что военнослужащие 143-й пехотной бригады ВСУ пригрозили командованию массово оставить позиции на Харьковском направлении, так как им не хватает офицеров и боеприпасов.
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978964500.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, политика
В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Политика
"Многие погибли". СМИ рассказали, с какой проблемой столкнулись ВСУ

Telegraph: в ВСУ некому использовать оружие Запада из-за потерь среди военных

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Вооруженных силах Украины некому использовать оружие Запада из-за потерь среди военных, пишет Telegraph со ссылкой на украинского лейтенанта Юлию Микитенко.
«

"Сейчас нам выдали небольшое количество этого оружия и мы должны использовать его так же, как и в 2022 году, но, к сожалению, мы этого не сделаем, потому что многие солдаты погибли, пропали без вести и получили ранения", — призналась журналистам она.

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По словам Микитенко, у ВСУ больше нет такой мотивации воевать, которая была у них в прошлом году. Она также считает, что украинская армия еще десять лет не сможет восстановить силы до уровня 2022 года.
В четверг представитель пророссийского подполья сообщил РИА Новости, что военнослужащие 143-й пехотной бригады ВСУ пригрозили командованию массово оставить позиции на Харьковском направлении, так как им не хватает офицеров и боеприпасов.
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