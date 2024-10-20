https://ria.ru/20241020/telegraph-1978972555.html

"Многие погибли". СМИ рассказали, с какой проблемой столкнулись ВСУ

"Многие погибли". СМИ рассказали, с какой проблемой столкнулись ВСУ - РИА Новости, 20.10.2024

"Многие погибли". СМИ рассказали, с какой проблемой столкнулись ВСУ

В Вооруженных силах Украины некому использовать оружие Запада из-за потерь среди военных, пишет Telegraph со ссылкой на украинского лейтенанта Юлию Микитенко. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T12:12

2024-10-20T12:12

2024-10-20T15:33

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Вооруженных силах Украины некому использовать оружие Запада из-за потерь среди военных, пишет Telegraph со ссылкой на украинского лейтенанта Юлию Микитенко."Сейчас нам выдали небольшое количество этого оружия и мы должны использовать его так же, как и в 2022 году, но, к сожалению, мы этого не сделаем, потому что многие солдаты погибли, пропали без вести и получили ранения", — призналась журналистам она.По словам Микитенко, у ВСУ больше нет такой мотивации воевать, которая была у них в прошлом году. Она также считает, что украинская армия еще десять лет не сможет восстановить силы до уровня 2022 года.В четверг представитель пророссийского подполья сообщил РИА Новости, что военнослужащие 143-й пехотной бригады ВСУ пригрозили командованию массово оставить позиции на Харьковском направлении, так как им не хватает офицеров и боеприпасов.

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978964500.html

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в мире, вооруженные силы украины, украина, политика