https://ria.ru/20241020/tarlev-1978957950.html
Кандидат в президенты Молдавии заявил о сборе бюллетеней в больницах
Кандидат в президенты Молдавии заявил о сборе бюллетеней в больницах - РИА Новости, 20.10.2024
Кандидат в президенты Молдавии заявил о сборе бюллетеней в больницах
Кандидат в президенты Молдавии, экс-премьер Василий Тарлев заявил РИА Новости, что в главных больницах страны медперсонал собирает избирательные бюллетени,... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T10:04
2024-10-20T10:04
2024-10-20T10:30
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии, экс-премьер Василий Тарлев заявил РИА Новости, что в главных больницах страны медперсонал собирает избирательные бюллетени, чтобы затем использовать их в непонятных целях. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00. "У всех кандидатов в президенты есть штаб и есть информация. Меня огорчило, что в наших медицинских учреждениях, особенно в Онкологическом институте, Республиканской клинической больнице и ряде других больниц медицинский персонал собирает бюллетени больных, видимо, чтобы их использовать. Как это можно - больного Онконинститута заставить дать бюллетень непонятно для чего", - заявил Тарлев. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
https://ria.ru/20241020/stoyanoglo-1978957240.html
https://ria.ru/20241020/nabljudateli-1978954951.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, василий тарлев, майя санду, ренато усатый, наша партия, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Василий Тарлев, Майя Санду, Ренато Усатый, Наша партия, Выборы в Молдавии — 2024
Кандидат в президенты Молдавии заявил о сборе бюллетеней в больницах
Кандидат в президенты Молдавии Тарлев пожаловался на сбор бюллетеней в больницах
КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии, экс-премьер Василий Тарлев заявил РИА Новости, что в главных больницах страны медперсонал собирает избирательные бюллетени, чтобы затем использовать их в непонятных целях.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00.
"У всех кандидатов в президенты есть штаб и есть информация. Меня огорчило, что в наших медицинских учреждениях, особенно в Онкологическом институте, Республиканской клинической больнице и ряде других больниц медицинский персонал собирает бюллетени больных, видимо, чтобы их использовать. Как это можно - больного Онконинститута заставить дать бюллетень непонятно для чего", - заявил Тарлев.
На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду
, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии
" Ренато Усатым
. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.