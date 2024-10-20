https://ria.ru/20241020/tarlev-1978957950.html

Кандидат в президенты Молдавии заявил о сборе бюллетеней в больницах

Кандидат в президенты Молдавии заявил о сборе бюллетеней в больницах - РИА Новости, 20.10.2024

Кандидат в президенты Молдавии заявил о сборе бюллетеней в больницах

Кандидат в президенты Молдавии, экс-премьер Василий Тарлев заявил РИА Новости, что в главных больницах страны медперсонал собирает избирательные бюллетени,... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T10:04

2024-10-20T10:04

2024-10-20T10:30

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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии, экс-премьер Василий Тарлев заявил РИА Новости, что в главных больницах страны медперсонал собирает избирательные бюллетени, чтобы затем использовать их в непонятных целях. В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, в рамках которого граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00. "У всех кандидатов в президенты есть штаб и есть информация. Меня огорчило, что в наших медицинских учреждениях, особенно в Онкологическом институте, Республиканской клинической больнице и ряде других больниц медицинский персонал собирает бюллетени больных, видимо, чтобы их использовать. Как это можно - больного Онконинститута заставить дать бюллетень непонятно для чего", - заявил Тарлев. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующейся на второй срок президентом Майей Санду, бывшим генпрокурором Александром Стояногло и лидером "Нашей партии" Ренато Усатым. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.

https://ria.ru/20241020/stoyanoglo-1978957240.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, молдавия, василий тарлев, майя санду, ренато усатый, наша партия, выборы в молдавии — 2024