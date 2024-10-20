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В США перечислили лучшие танки мира - РИА Новости, 20.10.2024
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02:40 20.10.2024 (обновлено: 02:49 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/tank-1978937398.html
В США перечислили лучшие танки мира
В США перечислили лучшие танки мира - РИА Новости, 20.10.2024
В США перечислили лучшие танки мира
Российские танки Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв" вошли в первую пятерку лучших танков в мире по версии журнала The National Interest. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T02:40
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технологии
т-14
т-90м
т-90
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские танки Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв" вошли в первую пятерку лучших танков в мире по версии журнала The National Interest."Ни один список лучших современных танков не будет полным без Т-14 "Армата", — говорится в материале.Как заявляет автор статьи, уникальные характеристики этого танка позволяют уменьшить уязвимость и повысить безопасность экипажа за счет специального строения его башни."Среди широко разрекламированных особенностей была его беспилотная башня, на которой установлена дистанционно управляемая 125-мм гладкоствольная автоматическая пушка", — объясняет он.Еще одним российским танком среди лучших называется танк Т-90М "Прорыв", улучшенные характеристики которого позволяют ему быть более эффективным в условиях боевых действий."Модернизированный танк Т-90 был значительно улучшен с точки зрения защиты, подвижности и огневой мощи. По многочисленным данным, ОБТ (основной боевой блок. — Прим. ред.) был оснащен принципиально новой башней, отличающейся от серийного боевого модуля, и более мощным двигателем мощностью 1130 лошадиных сил". — говорится в материале.Помимо танков российского производства, в список также вошли американский M1А2 Abrams SEPv2, южнокорейский К2 Black Panther и израильская Merkava V.
https://ria.ru/20241011/zver-1977502005.html
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технологии, т-14, т-90м, т-90
Технологии, Т-14, Т-90М, Т-90
В США перечислили лучшие танки мира

TNI включил Т-14 "Армата" и Т-90 "Прорыв" в список лучших танков 2024 года

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские танки Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв" вошли в первую пятерку лучших танков в мире по версии журнала The National Interest.
«
"Ни один список лучших современных танков не будет полным без Т-14 "Армата", — говорится в материале.
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Как заявляет автор статьи, уникальные характеристики этого танка позволяют уменьшить уязвимость и повысить безопасность экипажа за счет специального строения его башни.
"Среди широко разрекламированных особенностей была его беспилотная башня, на которой установлена дистанционно управляемая 125-мм гладкоствольная автоматическая пушка", — объясняет он.
Еще одним российским танком среди лучших называется танк Т-90М "Прорыв", улучшенные характеристики которого позволяют ему быть более эффективным в условиях боевых действий.
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"Модернизированный танк Т-90 был значительно улучшен с точки зрения защиты, подвижности и огневой мощи. По многочисленным данным, ОБТ (основной боевой блок. — Прим. ред.) был оснащен принципиально новой башней, отличающейся от серийного боевого модуля, и более мощным двигателем мощностью 1130 лошадиных сил". — говорится в материале.
Помимо танков российского производства, в список также вошли американский M1А2 Abrams SEPv2, южнокорейский К2 Black Panther и израильская Merkava V.
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