https://ria.ru/20241020/tank-1978937398.html

В США перечислили лучшие танки мира

В США перечислили лучшие танки мира - РИА Новости, 20.10.2024

В США перечислили лучшие танки мира

Российские танки Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв" вошли в первую пятерку лучших танков в мире по версии журнала The National Interest. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T02:40

2024-10-20T02:40

2024-10-20T02:49

технологии

т-14

т-90м

т-90

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российские танки Т-14 "Армата" и Т-90М "Прорыв" вошли в первую пятерку лучших танков в мире по версии журнала The National Interest."Ни один список лучших современных танков не будет полным без Т-14 "Армата", — говорится в материале.Как заявляет автор статьи, уникальные характеристики этого танка позволяют уменьшить уязвимость и повысить безопасность экипажа за счет специального строения его башни."Среди широко разрекламированных особенностей была его беспилотная башня, на которой установлена дистанционно управляемая 125-мм гладкоствольная автоматическая пушка", — объясняет он.Еще одним российским танком среди лучших называется танк Т-90М "Прорыв", улучшенные характеристики которого позволяют ему быть более эффективным в условиях боевых действий."Модернизированный танк Т-90 был значительно улучшен с точки зрения защиты, подвижности и огневой мощи. По многочисленным данным, ОБТ (основной боевой блок. — Прим. ред.) был оснащен принципиально новой башней, отличающейся от серийного боевого модуля, и более мощным двигателем мощностью 1130 лошадиных сил". — говорится в материале.Помимо танков российского производства, в список также вошли американский M1А2 Abrams SEPv2, южнокорейский К2 Black Panther и израильская Merkava V.

https://ria.ru/20241011/zver-1977502005.html

https://ria.ru/20240823/su-34-1967998332.html

https://ria.ru/20240923/rossiya-1974224208.html

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2024

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технологии, т-14, т-90м, т-90