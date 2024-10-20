https://ria.ru/20241020/subianto-1978945461.html

Новый президент Индонезии Субианто вступил в должность

Новый президент Индонезии Субианто вступил в должность - РИА Новости, 20.10.2024

Новый президент Индонезии Субианто вступил в должность

Новый президент Индонезии Прабово Субианто официально вступил в должность на церемонии торжественной инаугурации в Джакарте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T06:51

2024-10-20T06:51

2024-10-20T06:51

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Новый президент Индонезии Прабово Субианто официально вступил в должность на церемонии торжественной инаугурации в Джакарте, передает корреспондент РИА Новости.Ожидается, что Прабово встретится с иностранными высокопоставленными лицами, включая около 20 глав государств, позднее в воскресенье в президентском дворце. Российскую делегацию возглавляет первый вице-премьер Денис Мантуров на церемонии инаугурации.Церемония прошла в здании Парламентского комплекса в Джакарте. Прабово Субианто и вице-президент Гибран Ракабуминг Рака приняли присягу в качестве в качестве первого и второго лиц государства на период 2024–2029 годов на пленарном заседании парламента."Я клянусь, что буду выполнять обязательства президента Республики Индонезия как можно лучше и справедливее. Клянусь поддерживать конституцию и выполнять все законы и постановления в полном объеме, а также быть преданным родине и нации", - заявил Прабово, принимая присягу.В апреле избирательная комиссия Индонезии официально объявила Прабово Субианто следующим президентом Индонезии, отвергнув иски об оспаривании итогов выборов проигравшими кандидатами. Прабово набрал на выборах почти 60% голосов. Основными положениями избирательной кампании Прабово был вектор на продолжение политики Видодо, а также ряд социальных и гуманитарных инициатив.На посту министра обороны Индонезии Прабово также прославился своими мирными инициативами по Украине, озвученными в 2023 и 2024 годах на ежегодном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Тогда он предложил идею о разрешении конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны по образцу созданной между Южной и Северной Кореей. В России к мирной инициативе отнеслись уважительно, правда, эксперты сразу отметили, что корейский сценарий маловероятен. На Украине предложение Прабово Субианто восприняли в штыки.

https://ria.ru/20241019/delegatsija-1978871203.html

https://ria.ru/20241013/indoneziya-1977801673.html

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прабово субианто, индонезия, украина, джакарта, денис мантуров, в мире