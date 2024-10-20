Новый президент Индонезии Субианто вступил в должность
Новый президент Индонезии Прабово Субианто официально вступил в должность
© AP Photo / Vincent ThianПрезидент Индонезии Прабово Субианто
© AP Photo / Vincent Thian
Президент Индонезии Прабово Субианто. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Новый президент Индонезии Прабово Субианто официально вступил в должность на церемонии торжественной инаугурации в Джакарте, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что Прабово встретится с иностранными высокопоставленными лицами, включая около 20 глав государств, позднее в воскресенье в президентском дворце. Российскую делегацию возглавляет первый вице-премьер Денис Мантуров на церемонии инаугурации.
Церемония прошла в здании Парламентского комплекса в Джакарте. Прабово Субианто и вице-президент Гибран Ракабуминг Рака приняли присягу в качестве в качестве первого и второго лиц государства на период 2024–2029 годов на пленарном заседании парламента.
"Я клянусь, что буду выполнять обязательства президента Республики Индонезия как можно лучше и справедливее. Клянусь поддерживать конституцию и выполнять все законы и постановления в полном объеме, а также быть преданным родине и нации", - заявил Прабово, принимая присягу.
В апреле избирательная комиссия Индонезии официально объявила Прабово Субианто следующим президентом Индонезии, отвергнув иски об оспаривании итогов выборов проигравшими кандидатами. Прабово набрал на выборах почти 60% голосов. Основными положениями избирательной кампании Прабово был вектор на продолжение политики Видодо, а также ряд социальных и гуманитарных инициатив.
На посту министра обороны Индонезии Прабово также прославился своими мирными инициативами по Украине, озвученными в 2023 и 2024 годах на ежегодном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. Тогда он предложил идею о разрешении конфликта на Украине путем создания демилитаризованной зоны по образцу созданной между Южной и Северной Кореей. В России к мирной инициативе отнеслись уважительно, правда, эксперты сразу отметили, что корейский сценарий маловероятен. На Украине предложение Прабово Субианто восприняли в штыки.