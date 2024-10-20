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Минобороны показало кадры уничтожения Stryker ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 20.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:47 20.10.2024 (обновлено: 14:32 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/stryker-1978980792.html
Минобороны показало кадры уничтожения Stryker ВСУ в Харьковской области
Минобороны показало кадры уничтожения Stryker ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 20.10.2024
Минобороны показало кадры уничтожения Stryker ВСУ в Харьковской области
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетранспортера Stryker ВСУ военнослужащими группировки войск "Север" в Харьковской области. РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T13:47
2024-10-20T14:32
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетранспортера Stryker ВСУ военнослужащими группировки войск "Север" в Харьковской области."Разведывательным подразделением группировки войск "Север" с помощью средств воздушной разведки было выявлено движение бронетранспортера Stryker ВСУ по дороге вдоль лесополосы в Харьковской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на бронетранспортер противника. В результате прямого попадания FPV-дрона БТР Stryker производства США был уничтожен", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241020/raketa-1978977839.html
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Уничтожение бронетранспортера "Stryker" ВСУ в Харьковской области
Бронетранспортер Stryker ВСУ американского производства уничтожен ударом дрона в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ
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харьковская область, россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, США, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры уничтожения Stryker ВСУ в Харьковской области

Минобороны показало кадры уничтожения бронетранспортера ВСУ группировкой "Север"

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетранспортера Stryker ВСУ военнослужащими группировки войск "Север" в Харьковской области.
"Разведывательным подразделением группировки войск "Север" с помощью средств воздушной разведки было выявлено движение бронетранспортера Stryker ВСУ по дороге вдоль лесополосы в Харьковской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на бронетранспортер противника. В результате прямого попадания FPV-дрона БТР Stryker производства США был уничтожен", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияСШАВооруженные силы Украины
 
 
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