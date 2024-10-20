https://ria.ru/20241020/stryker-1978980792.html

Минобороны показало кадры уничтожения Stryker ВСУ в Харьковской области

Минобороны показало кадры уничтожения Stryker ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 20.10.2024

Минобороны показало кадры уничтожения Stryker ВСУ в Харьковской области

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетранспортера Stryker ВСУ военнослужащими группировки войск "Север" в Харьковской области. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T13:47

2024-10-20T13:47

2024-10-20T14:32

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения бронетранспортера Stryker ВСУ военнослужащими группировки войск "Север" в Харьковской области."Разведывательным подразделением группировки войск "Север" с помощью средств воздушной разведки было выявлено движение бронетранспортера Stryker ВСУ по дороге вдоль лесополосы в Харьковской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на бронетранспортер противника. В результате прямого попадания FPV-дрона БТР Stryker производства США был уничтожен", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241020/raketa-1978977839.html

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Уничтожение бронетранспортера "Stryker" ВСУ в Харьковской области Бронетранспортер Stryker ВСУ американского производства уничтожен ударом дрона в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ 2024-10-20T13:47 true PT0M12S

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харьковская область, россия, сша, вооруженные силы украины