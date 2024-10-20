В США открыли стрельбу по толпе из нескольких сотен человек, сообщили СМИ
AP: в штате Миссисипи в результате стрельбы по толпе погибли три человека
CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical ServiceМашина службы скорой помощи в США
CC BY 2.0 / Paul Sableman / St. Louis Fire Department Emergency Medical Service
Машина службы скорой помощи в США. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Три человека погибли, еще восемь пострадали в результате стрельбы по толпе из нескольких сотен человек, праздновавших победу команды бывших выпускников школы в футбольном матче в американском штате Миссисипи, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.
Инцидент произошел в нескольких километрах от города Лексингтон.
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"Три человека были убиты и восемь получили ранения в центральной части (штата. — Прим. ред.) Миссисипи рано утром в субботу, когда по меньшей мере два человека открыли огонь по группе из нескольких сотен человек, праздновавших победу школьной команды выпускников в футбольном матче на открытой площадке через несколько часов после окончания игры", — говорится в сообщении.
По словам местного шерифа, в толпе находилось от 200 до 300 человек, которые при звуках стрельбы начали разбегаться. Двум погибшим было 19 лет, третьему — 25.
Причины случившегося не называются.
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