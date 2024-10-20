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В США открыли стрельбу по толпе из нескольких сотен человек, сообщили СМИ

В США открыли стрельбу по толпе из нескольких сотен человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.10.2024

В США открыли стрельбу по толпе из нескольких сотен человек, сообщили СМИ

Три человека погибли, еще восемь пострадали в результате стрельбы по толпе из нескольких сотен человек, праздновавших победу команды бывших выпускников школы в... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T02:55

2024-10-20T02:55

2024-10-20T05:52

миссисипи

в мире

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Три человека погибли, еще восемь пострадали в результате стрельбы по толпе из нескольких сотен человек, праздновавших победу команды бывших выпускников школы в футбольном матче в американском штате Миссисипи, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.Инцидент произошел в нескольких километрах от города Лексингтон."Три человека были убиты и восемь получили ранения в центральной части (штата. — Прим. ред.) Миссисипи рано утром в субботу, когда по меньшей мере два человека открыли огонь по группе из нескольких сотен человек, праздновавших победу школьной команды выпускников в футбольном матче на открытой площадке через несколько часов после окончания игры", — говорится в сообщении.По словам местного шерифа, в толпе находилось от 200 до 300 человек, которые при звуках стрельбы начали разбегаться. Двум погибшим было 19 лет, третьему — 25.Причины случившегося не называются.

https://ria.ru/20240907/ssha-1971201637.html

миссисипи

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миссисипи, в мире