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Таможня КНР: Россия сократила поставки СПГ в Китай на 2,66% - РИА Новости, 20.10.2024
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07:48 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/spg-1978948529.html
Таможня КНР: Россия сократила поставки СПГ в Китай на 2,66%
Таможня КНР: Россия сократила поставки СПГ в Китай на 2,66% - РИА Новости, 20.10.2024
Таможня КНР: Россия сократила поставки СПГ в Китай на 2,66%
Россия по итогам первых девяти месяцев 2024 года поставила в Китай 6,015 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 3,561 миллиарда долларов, что на... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T07:48
2024-10-20T07:48
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ПЕКИН, 20 окт – РИА Новости. Россия по итогам первых девяти месяцев 2024 года поставила в Китай 6,015 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 3,561 миллиарда долларов, что на 2,66% меньше по сравнению с показателем прошлого года, следует из данных, опубликованных в воскресенье главным таможенным управлением КНР. Снижение объема поставок СПГ за январь-сентябрь составило 2,66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в России 6,18 миллиона тонн СПГ на 4,003 миллиарда долларов. Отдельно в сентябре КНР закупила в РФ 980 тысяч тонн СПГ на 610,65 миллиона долларов.
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экономика, цены на нефть, россия, китай
Экономика, Цены на нефть, Россия, Китай
Таможня КНР: Россия сократила поставки СПГ в Китай на 2,66%

В КНР заявили о сокращении поставок российского СПГ на 2,66% за девять месяцев

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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ПЕКИН, 20 окт – РИА Новости. Россия по итогам первых девяти месяцев 2024 года поставила в Китай 6,015 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) на 3,561 миллиарда долларов, что на 2,66% меньше по сравнению с показателем прошлого года, следует из данных, опубликованных в воскресенье главным таможенным управлением КНР.
Снижение объема поставок СПГ за январь-сентябрь составило 2,66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Китай закупил в России 6,18 миллиона тонн СПГ на 4,003 миллиарда долларов.
Отдельно в сентябре КНР закупила в РФ 980 тысяч тонн СПГ на 610,65 миллиона долларов.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Россия за девять месяцев нарастила поставки нефти в КНР на 0,8%
07:35
 
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