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Спецоперация, 20 октября: ПВО сбила за ночь 110 украинских беспилотников - РИА Новости, 20.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:22 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/spetsoperatsiya-1979005253.html
Спецоперация, 20 октября: ПВО сбила за ночь 110 украинских беспилотников
Спецоперация, 20 октября: ПВО сбила за ночь 110 украинских беспилотников - РИА Новости, 20.10.2024
Спецоперация, 20 октября: ПВО сбила за ночь 110 украинских беспилотников
Потери ВСУ в Курской области превысили 25 тысяч человек, ПВО сбила за ночь 110 украинских беспилотников над российскими регионами, четыре сотрудника пожарной... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T18:22
2024-10-20T18:22
специальная военная операция на украине
россия
курская область
харьков
валерий залужный
глеб никитин
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Потери ВСУ в Курской области превысили 25 тысяч человек, ПВО сбила за ночь 110 украинских беспилотников над российскими регионами, четыре сотрудника пожарной части пострадали в нижегородском Дзержинске после атаки БПЛА. Сводка МинобороныПотери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 1805 военных, сообщили в Минобороны РФ. Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение, "Южной" - улучшили положение по переднему краю, группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника, "Восток" заняла более выгодные рубежи. Нанесено поражение пунктам временной дислокации иностранных наемников ВСУ, цехам производства и запуска БПЛА в Сумской и Харьковской областях. ВСУ потеряли более 25 тысяч военных в Курской областиЗа сутки на курском направлении потери ВСУ составили более 310 человек, уничтожены 9 единиц бронетехники, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, всего за время боевых действий на этом направлении украинские войска потеряли более 25 050 военнослужащих, 167 танков. Группировка "Север" продолжила ведение наступательных действий, нанесено поражение ВСУ в районах 10 населенных пунктов. ПВО сбила 112 БПЛА за сутки над регионами РоссииМинобороны РФ сообщило об уничтожении в течение ночи 110 украинских беспилотников: 43 БПЛА над Курской областью, 27 – над Липецкой, 18 - над Орловской, 8 – над Нижегородской, 7 – над Белгородской, 6 – над Брянской, один – над территорией Московской области. Около 12:30 мск и около 13:50 мск еще два дрона были сбиты над Курской областью. Четыре сотрудника пожарной части пострадали после атаки БПЛА в Нижегородской областиЧетыре сотрудника пожарной части пострадали после атаки БЛПА на территории дзержинской промзоны в Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин. "Ночью средства ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА на территории дзержинской промзоны. По предварительным данным, четверо сотрудников пожарной части, расположенной на территории промпредприятия, получили легкие осколочные ранения - им оказана необходимая медицинская помощь, все отпущены домой. На месте падения обломков работают оперативные службы", - написал глава региона в Telegram-канале. Несколько ударов нанесено по Харькову, сообщило подпольеНесколько ударов было нанесено по Харькову в субботу вечером и в воскресенье ночью, после чего была замечена повышенная активность служб скорой помощи и организация оцепления на северо-западе города, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "По Харькову ночью и вечером было несколько ударов. "Скорые" мечутся, на северо-западе ставят оцепление", - сообщил собеседник агентства. Также, по его словам, место дислокации ВСУ поражено в пригороде Жмеринки в Винницкой области Украины. Ранее украинские СМИ как минимум дважды сообщали о взрывах в Харькове. Залужный намекнул, что Киев мог бы принять соглашение с уступкой России части земельБывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный намекнул, что Украина могла бы принять мирное соглашение, по которому уступала бы часть территорий России, пишет британская газета Telegraph, назвав это "тонким, но глубоким сдвигом в официальной риторике" Киева. "Я не говорил о территориях. Я говорил о безопасности, защищенности и ощущении нахождения в собственном доме... Лично для меня, Валерия Залужного, - если бы я жил в своем доме и знал, что мой сосед забрал часть моего сада, я бы сказал, что это надо решить. Если не сейчас, то вашим сыновьям придется решать эту проблему", - заявил Залужный, отвечая на вопрос, может ли он представить себе "победу без возвращения всех потерянных территорий". Газета указывает, что это "тонкий, но глубокий сдвиг в официальной риторике" украинских чиновников, которые ранее настаивали на отказе от мирного соглашения до "возвращения всей территории Украины".
https://ria.ru/20241020/stryker-1978980792.html
https://ria.ru/20241020/gubernator-1978933099.html
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россия, курская область, харьков, валерий залужный, глеб никитин, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Харьков, Валерий Залужный, Глеб Никитин, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины

Спецоперация, 20 октября: ПВО сбила за ночь 110 украинских беспилотников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Потери ВСУ в Курской области превысили 25 тысяч человек, ПВО сбила за ночь 110 украинских беспилотников над российскими регионами, четыре сотрудника пожарной части пострадали в нижегородском Дзержинске после атаки БПЛА.

Сводка Минобороны

Потери ВСУ за сутки на разных направлениях составили до 1805 военных, сообщили в Минобороны РФ. Подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение, "Южной" - улучшили положение по переднему краю, группировка "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника, "Восток" заняла более выгодные рубежи. Нанесено поражение пунктам временной дислокации иностранных наемников ВСУ, цехам производства и запуска БПЛА в Сумской и Харьковской областях.
Уничтожение бронетранспортера Stryker ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Минобороны показало кадры уничтожения Stryker ВСУ в Харьковской области
Вчера, 13:47

ВСУ потеряли более 25 тысяч военных в Курской области

За сутки на курском направлении потери ВСУ составили более 310 человек, уничтожены 9 единиц бронетехники, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, всего за время боевых действий на этом направлении украинские войска потеряли более 25 050 военнослужащих, 167 танков. Группировка "Север" продолжила ведение наступательных действий, нанесено поражение ВСУ в районах 10 населенных пунктов.

ПВО сбила 112 БПЛА за сутки над регионами России

Минобороны РФ сообщило об уничтожении в течение ночи 110 украинских беспилотников: 43 БПЛА над Курской областью, 27 – над Липецкой, 18 - над Орловской, 8 – над Нижегородской, 7 – над Белгородской, 6 – над Брянской, один – над территорией Московской области. Около 12:30 мск и около 13:50 мск еще два дрона были сбиты над Курской областью.
На месте падения двигателя БПЛА, сбитого системой ПВО - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
В Орловской области сбили еще четыре беспилотника, сообщил губернатор
Вчера, 00:27

Четыре сотрудника пожарной части пострадали после атаки БПЛА в Нижегородской области

Четыре сотрудника пожарной части пострадали после атаки БЛПА на территории дзержинской промзоны в Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин.
"Ночью средства ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА на территории дзержинской промзоны. По предварительным данным, четверо сотрудников пожарной части, расположенной на территории промпредприятия, получили легкие осколочные ранения - им оказана необходимая медицинская помощь, все отпущены домой. На месте падения обломков работают оперативные службы", - написал глава региона в Telegram-канале.

Несколько ударов нанесено по Харькову, сообщило подполье

Несколько ударов было нанесено по Харькову в субботу вечером и в воскресенье ночью, после чего была замечена повышенная активность служб скорой помощи и организация оцепления на северо-западе города, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "По Харькову ночью и вечером было несколько ударов. "Скорые" мечутся, на северо-западе ставят оцепление", - сообщил собеседник агентства. Также, по его словам, место дислокации ВСУ поражено в пригороде Жмеринки в Винницкой области Украины. Ранее украинские СМИ как минимум дважды сообщали о взрывах в Харькове.
Люди толпятся на станции метро в Харькове - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
В Харькове раздались взрывы, сообщают украинские СМИ
Вчера, 05:13

Залужный намекнул, что Киев мог бы принять соглашение с уступкой России части земель

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный намекнул, что Украина могла бы принять мирное соглашение, по которому уступала бы часть территорий России, пишет британская газета Telegraph, назвав это "тонким, но глубоким сдвигом в официальной риторике" Киева.
"Я не говорил о территориях. Я говорил о безопасности, защищенности и ощущении нахождения в собственном доме... Лично для меня, Валерия Залужного, - если бы я жил в своем доме и знал, что мой сосед забрал часть моего сада, я бы сказал, что это надо решить. Если не сейчас, то вашим сыновьям придется решать эту проблему", - заявил Залужный, отвечая на вопрос, может ли он представить себе "победу без возвращения всех потерянных территорий".
Газета указывает, что это "тонкий, но глубокий сдвиг в официальной риторике" украинских чиновников, которые ранее настаивали на отказе от мирного соглашения до "возвращения всей территории Украины".
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
"Выход невозможен": Залужный выступил с шокирующим признанием об Украине
19 октября, 04:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьХарьковВалерий ЗалужныйГлеб НикитинСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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