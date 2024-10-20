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Татарстан и Республика Сербская БиГ подписали план по сотрудничеству - РИА Новости, 20.10.2024
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14:14 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/sotrudnichestvo-1978982629.html
Татарстан и Республика Сербская БиГ подписали план по сотрудничеству
Татарстан и Республика Сербская БиГ подписали план по сотрудничеству - РИА Новости, 20.10.2024
Татарстан и Республика Сербская БиГ подписали план по сотрудничеству
Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком, подписан план мероприятий по... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T14:14
2024-10-20T14:14
республика татарстан
казань
брикс
рустам минниханов
милорад додик
россия
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КАЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком, подписан план мероприятий по реализации протокола о сотрудничестве, сообщает пресс-служба главы российского региона. Додик прибыл ночью прямым рейсом Белград - Казань и планирует посетить ряд мероприятий саммита БРИКС в Казани. "Рустам Минниханов провел встречу с президентом Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорадом Додиком… Раис республики напомнил, что в рамках Петербургского международного экономического форума при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина был подписан протокол о сотрудничестве между Татарстаном и Республикой Сербской (Боснией и Герцеговиной)", - говорится сообщении. Минниханов сообщил, что подготовлен план мероприятий по реализации подписанного протокола. "Наши показатели по товарообороту остаются низкими. Мы заинтересованы в расширении номенклатуры и объемов торговли с Республикой Сербской", - отметил он. Додик поблагодарил Минниханова за приглашение посетить Казань в дни саммита БРИКС. В завершении встречи состоялось подписание плана мероприятий. Он включает в себя такие направления сотрудничества, как торговля и инвестиции, промышленность, сельское хозяйство, медицина и здравоохранение, образование, муниципальное развитие. Координацию работы со стороны Татарстана будет осуществлять министерство промышленности и торговли республики. Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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казань, брикс, рустам минниханов, милорад додик, россия, белград (город), владимир путин
Республика Татарстан, Казань, БРИКС, Рустам Минниханов, Милорад Додик, Россия, Белград (город), Владимир Путин

Татарстан и Республика Сербская БиГ подписали план по сотрудничеству

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкГород Казань
Город Казань - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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КАЗАНЬ, 20 окт - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорадом Додиком, подписан план мероприятий по реализации протокола о сотрудничестве, сообщает пресс-служба главы российского региона.
Додик прибыл ночью прямым рейсом Белград - Казань и планирует посетить ряд мероприятий саммита БРИКС в Казани.
«
"Рустам Минниханов провел встречу с президентом Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорадом Додиком… Раис республики напомнил, что в рамках Петербургского международного экономического форума при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина был подписан протокол о сотрудничестве между Татарстаном и Республикой Сербской (Боснией и Герцеговиной)", - говорится сообщении.
Минниханов сообщил, что подготовлен план мероприятий по реализации подписанного протокола.
"Наши показатели по товарообороту остаются низкими. Мы заинтересованы в расширении номенклатуры и объемов торговли с Республикой Сербской", - отметил он.
Додик поблагодарил Минниханова за приглашение посетить Казань в дни саммита БРИКС.
В завершении встречи состоялось подписание плана мероприятий. Он включает в себя такие направления сотрудничества, как торговля и инвестиции, промышленность, сельское хозяйство, медицина и здравоохранение, образование, муниципальное развитие.
Координацию работы со стороны Татарстана будет осуществлять министерство промышленности и торговли республики.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств пройдет в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
 
Республика ТатарстанКазаньБРИКСРустам МиннихановМилорад ДодикРоссияБелград (город)Владимир Путин
 
 
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