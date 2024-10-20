https://ria.ru/20241020/sobyanin-1978967207.html

Собянин поздравил работников дорожной отрасли с профессиональным праздником

Собянин поздравил работников дорожной отрасли с профессиональным праздником - РИА Новости, 20.10.2024

Собянин поздравил работников дорожной отрасли с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником, отметив большой объем работы, с которым ежедневно справляются... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T11:28

2024-10-20T11:28

2024-10-20T11:34

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником, отметив большой объем работы, с которым ежедневно справляются сотрудники отрасли. "Поздравляю с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства... Уборка и ремонт, разметка и установка ограждений, озеленение и освещение. Каждый день вы делаете огромный объём работы, чтобы дороги были комфортными и безопасными, чтобы москвичи в любую погоду могли передвигаться на личном и городском транспорте", - написал он в Telegram-канале. Кроме того, мэр отметил, что за последние годы в Москве построено порядка 1400 километров магистралей. Он поблагодарил работников дорожного хозяйства за высокий профессионализм, добросовестный труд и большой вклад в развитие Москвы.

https://realty.ria.ru/20241010/sobjanin-1977394860.html

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общество, москва, сергей собянин, россия