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Собянин поздравил работников дорожной отрасли с профессиональным праздником - РИА Новости, 20.10.2024
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11:28 20.10.2024 (обновлено: 11:34 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/sobyanin-1978967207.html
Собянин поздравил работников дорожной отрасли с профессиональным праздником
Собянин поздравил работников дорожной отрасли с профессиональным праздником - РИА Новости, 20.10.2024
Собянин поздравил работников дорожной отрасли с профессиональным праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником, отметив большой объем работы, с которым ежедневно справляются... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T11:28
2024-10-20T11:34
общество
москва
сергей собянин
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником, отметив большой объем работы, с которым ежедневно справляются сотрудники отрасли. "Поздравляю с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства... Уборка и ремонт, разметка и установка ограждений, озеленение и освещение. Каждый день вы делаете огромный объём работы, чтобы дороги были комфортными и безопасными, чтобы москвичи в любую погоду могли передвигаться на личном и городском транспорте", - написал он в Telegram-канале. Кроме того, мэр отметил, что за последние годы в Москве построено порядка 1400 километров магистралей. Он поблагодарил работников дорожного хозяйства за высокий профессионализм, добросовестный труд и большой вклад в развитие Москвы.
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общество, москва, сергей собянин, россия
Общество, Москва, Сергей Собянин, Россия
Собянин поздравил работников дорожной отрасли с профессиональным праздником

Собянин: работники дорожного хозяйства ежедневно выполняют огромный объем работы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником, отметив большой объем работы, с которым ежедневно справляются сотрудники отрасли.
"Поздравляю с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства... Уборка и ремонт, разметка и установка ограждений, озеленение и освещение. Каждый день вы делаете огромный объём работы, чтобы дороги были комфортными и безопасными, чтобы москвичи в любую погоду могли передвигаться на личном и городском транспорте", - написал он в Telegram-канале.
Кроме того, мэр отметил, что за последние годы в Москве построено порядка 1400 километров магистралей. Он поблагодарил работников дорожного хозяйства за высокий профессионализм, добросовестный труд и большой вклад в развитие Москвы.
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