https://ria.ru/20241020/sobaki-1978939455.html

Кинолог рассказал, какие проблемы могут возникнуть у собак из-за холода

Кинолог рассказал, какие проблемы могут возникнуть у собак из-за холода - РИА Новости, 20.10.2024

Кинолог рассказал, какие проблемы могут возникнуть у собак из-за холода

Осенью в холодную, ветреную и сырую погоду заболеть могут не только люди, но и собаки, и хоть человеческая простуда им несвойственна, у них всё же могут быть... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T03:09

2024-10-20T03:09

2024-10-20T03:09

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Осенью в холодную, ветреную и сырую погоду заболеть могут не только люди, но и собаки, и хоть человеческая простуда им несвойственна, у них всё же могут быть проблемы с кожей, ушами или суставами, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Питомцы, как и мы, могут чаще болеть в холодное время года. Стоит помнить, что в привычном для нас понимании простудой собаки не болеют. Они подвержены риску инфекционных, кожных заболеваний, в прохладную погоду их могут беспокоить суставы и проблемы с ушами", – сказал Голубев. В частности, по его словам, холод и сырость могут влиять на суставы. Сильнее всего смена погоды сказывается на собаках, у которых есть артриты, артрозы, дисплазия и другие проблемы. В этот период они могут вылизывать болезненные места, чаще лежать, отказываться от длительных прогулок. Кинолог призвал с вниманием относиться к здоровью таких питомцев, если нужно, отказаться от долгих прогулок и высоких нагрузок, а также утеплять животных с помощью одежды. Кроме того, можно проконсультироваться с ветеринарным врачом, возможно, он назначит собаке прием витаминов и лекарств. Он также рассказал о распространённом заблуждении, что клещи представляют опасность только весной и летом: они прекрасно себя чувствуют, если осень выдастся тёплой и с редкими дождями. Поэтому очень важно обрабатывать собаку до наступления заморозков. Одно из самых опасных заболеваний, которым собака может заразиться от клещей – это пироплазмоз, который без своевременного лечения чреват летальным исходом, напомнил Голубев. Кроме того, из-за повышенного содержания пыльцы, плесени или просто влажного воздуха у собаки может начаться или обостриться хроническая аллергия. В таком случае питомца будет беспокоить зуд, кожные высыпания, воспаления глаз, носа, рассказал он. Чаще, чем в другое время года, собак может беспокоить такое заболевание, как отит. В частности, его могут спровоцировать холодный ветер и купание в водоеме. Заболевший питомец может потряхивать головой, чесать уши и испытывать болезненные ощущения. Кинолог предостерёг собаководов, которые заметят такие симптомы, от самостоятельного лечения, призвав их сразу обращаться за помощью к ветеринарному врачу. "Помимо вышеперечисленных заболеваний, собака осенью может просто застудиться. Питомец может начать чихать, у него будут выделения из носа, глаз, ушей. Некоторые становятся вялыми, отказываются от пищи", - рассказал президент РКФ о ещё одной опасности, подстерегающей собак осенью.

https://ria.ru/20241013/sobaki-1977792725.html

https://ria.ru/20240825/kinolog-1968305373.html

https://ria.ru/20240818/kinolog-1966835718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)