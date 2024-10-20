https://ria.ru/20241020/sobaki-1978939455.html
Кинолог рассказал, какие проблемы могут возникнуть у собак из-за холода
Кинолог рассказал, какие проблемы могут возникнуть у собак из-за холода - РИА Новости, 20.10.2024
Кинолог рассказал, какие проблемы могут возникнуть у собак из-за холода
Осенью в холодную, ветреную и сырую погоду заболеть могут не только люди, но и собаки, и хоть человеческая простуда им несвойственна, у них всё же могут быть... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T03:09
2024-10-20T03:09
2024-10-20T03:09
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813328453_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_8b72ad6b7954818ab46d2dacd08add46.jpg
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Осенью в холодную, ветреную и сырую погоду заболеть могут не только люди, но и собаки, и хоть человеческая простуда им несвойственна, у них всё же могут быть проблемы с кожей, ушами или суставами, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Питомцы, как и мы, могут чаще болеть в холодное время года. Стоит помнить, что в привычном для нас понимании простудой собаки не болеют. Они подвержены риску инфекционных, кожных заболеваний, в прохладную погоду их могут беспокоить суставы и проблемы с ушами", – сказал Голубев. В частности, по его словам, холод и сырость могут влиять на суставы. Сильнее всего смена погоды сказывается на собаках, у которых есть артриты, артрозы, дисплазия и другие проблемы. В этот период они могут вылизывать болезненные места, чаще лежать, отказываться от длительных прогулок. Кинолог призвал с вниманием относиться к здоровью таких питомцев, если нужно, отказаться от долгих прогулок и высоких нагрузок, а также утеплять животных с помощью одежды. Кроме того, можно проконсультироваться с ветеринарным врачом, возможно, он назначит собаке прием витаминов и лекарств. Он также рассказал о распространённом заблуждении, что клещи представляют опасность только весной и летом: они прекрасно себя чувствуют, если осень выдастся тёплой и с редкими дождями. Поэтому очень важно обрабатывать собаку до наступления заморозков. Одно из самых опасных заболеваний, которым собака может заразиться от клещей – это пироплазмоз, который без своевременного лечения чреват летальным исходом, напомнил Голубев. Кроме того, из-за повышенного содержания пыльцы, плесени или просто влажного воздуха у собаки может начаться или обостриться хроническая аллергия. В таком случае питомца будет беспокоить зуд, кожные высыпания, воспаления глаз, носа, рассказал он. Чаще, чем в другое время года, собак может беспокоить такое заболевание, как отит. В частности, его могут спровоцировать холодный ветер и купание в водоеме. Заболевший питомец может потряхивать головой, чесать уши и испытывать болезненные ощущения. Кинолог предостерёг собаководов, которые заметят такие симптомы, от самостоятельного лечения, призвав их сразу обращаться за помощью к ветеринарному врачу. "Помимо вышеперечисленных заболеваний, собака осенью может просто застудиться. Питомец может начать чихать, у него будут выделения из носа, глаз, ушей. Некоторые становятся вялыми, отказываются от пищи", - рассказал президент РКФ о ещё одной опасности, подстерегающей собак осенью.
https://ria.ru/20241013/sobaki-1977792725.html
https://ria.ru/20240825/kinolog-1968305373.html
https://ria.ru/20240818/kinolog-1966835718.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813328453_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_e268919cc44ac5a212ddc205a4e9d10a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)
Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
Кинолог рассказал, какие проблемы могут возникнуть у собак из-за холода
Кинолог Голубев: в прохладную погоду собак могут возникнуть проблемы с суставами
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Осенью в холодную, ветреную и сырую погоду заболеть могут не только люди, но и собаки, и хоть человеческая простуда им несвойственна, у них всё же могут быть проблемы с кожей, ушами или суставами, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«
"Питомцы, как и мы, могут чаще болеть в холодное время года. Стоит помнить, что в привычном для нас понимании простудой собаки не болеют. Они подвержены риску инфекционных, кожных заболеваний, в прохладную погоду их могут беспокоить суставы и проблемы с ушами", – сказал Голубев.
В частности, по его словам, холод и сырость могут влиять на суставы. Сильнее всего смена погоды сказывается на собаках, у которых есть артриты, артрозы, дисплазия и другие проблемы. В этот период они могут вылизывать болезненные места, чаще лежать, отказываться от длительных прогулок.
Кинолог призвал с вниманием относиться к здоровью таких питомцев, если нужно, отказаться от долгих прогулок и высоких нагрузок, а также утеплять животных с помощью одежды. Кроме того, можно проконсультироваться с ветеринарным врачом, возможно, он назначит собаке прием витаминов и лекарств.
Он также рассказал о распространённом заблуждении, что клещи представляют опасность только весной и летом: они прекрасно себя чувствуют, если осень выдастся тёплой и с редкими дождями. Поэтому очень важно обрабатывать собаку до наступления заморозков. Одно из самых опасных заболеваний, которым собака может заразиться от клещей – это пироплазмоз, который без своевременного лечения чреват летальным исходом, напомнил Голубев.
Кроме того, из-за повышенного содержания пыльцы, плесени или просто влажного воздуха у собаки может начаться или обостриться хроническая аллергия. В таком случае питомца будет беспокоить зуд, кожные высыпания, воспаления глаз, носа, рассказал он.
Чаще, чем в другое время года, собак может беспокоить такое заболевание, как отит. В частности, его могут спровоцировать холодный ветер и купание в водоеме. Заболевший питомец может потряхивать головой, чесать уши и испытывать болезненные ощущения. Кинолог предостерёг собаководов, которые заметят такие симптомы, от самостоятельного лечения, призвав их сразу обращаться за помощью к ветеринарному врачу.
"Помимо вышеперечисленных заболеваний, собака осенью может просто застудиться. Питомец может начать чихать, у него будут выделения из носа, глаз, ушей. Некоторые становятся вялыми, отказываются от пищи", - рассказал президент РКФ о ещё одной опасности, подстерегающей собак осенью.