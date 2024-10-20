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В Вильнюсе подожгли дверь здания Минобороны Литвы - РИА Новости, 20.10.2024
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11:39 20.10.2024 (обновлено: 11:56 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/smi-1978967879.html
В Вильнюсе подожгли дверь здания Минобороны Литвы
В Вильнюсе подожгли дверь здания Минобороны Литвы - РИА Новости, 20.10.2024
В Вильнюсе подожгли дверь здания Минобороны Литвы
Неизвестные подожгли дверь здания министерства обороны Литвы в Вильнюсе утром в воскресенье, пожарные потушили возгорание в течение часа, а полиция задержала... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T11:39
2024-10-20T11:56
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Неизвестные подожгли дверь здания министерства обороны Литвы в Вильнюсе утром в воскресенье, пожарные потушили возгорание в течение часа, а полиция задержала подозреваемого, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на экстренные и правоохранительные службы."В 07.12 утра (совпадает с мск) поступило сообщение о том, что в министерстве обороны сработала пожарная сигнализация, на первом этаже здания задымление... По прибытии пожарные обнаружили, что со стороны двора горит неиспользуемая деревянная входная дверь в здание. Она обожжена и деформирована... Департамент противопожарной охраны и спасения сообщил, что в 07.57 пожар был потушен", - говорится в сообщении.В связи с поджогом начато досудебное расследование, как сообщил изданию представитель полицейского департамента Рамунас Матонис, задержан подозреваемый в поджоге, литовец 1984 года рождения, который при задержании "вел себя неадекватно".
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в мире, вильнюс, литва
В мире, Вильнюс, Литва
В Вильнюсе подожгли дверь здания Минобороны Литвы

LRT: в Вильнюсе подожгли дверь здания Минобороны Литвы, подозреваемый задержан

© Фото : Lietuvos policijaПолиция Литвы
Полиция Литвы - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Фото : Lietuvos policija
Полиция Литвы. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Неизвестные подожгли дверь здания министерства обороны Литвы в Вильнюсе утром в воскресенье, пожарные потушили возгорание в течение часа, а полиция задержала подозреваемого, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на экстренные и правоохранительные службы.
"В 07.12 утра (совпадает с мск) поступило сообщение о том, что в министерстве обороны сработала пожарная сигнализация, на первом этаже здания задымление... По прибытии пожарные обнаружили, что со стороны двора горит неиспользуемая деревянная входная дверь в здание. Она обожжена и деформирована... Департамент противопожарной охраны и спасения сообщил, что в 07.57 пожар был потушен", - говорится в сообщении.
В связи с поджогом начато досудебное расследование, как сообщил изданию представитель полицейского департамента Рамунас Матонис, задержан подозреваемый в поджоге, литовец 1984 года рождения, который при задержании "вел себя неадекватно".
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
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