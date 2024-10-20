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В Вильнюсе подожгли дверь здания Минобороны Литвы

В Вильнюсе подожгли дверь здания Минобороны Литвы - РИА Новости, 20.10.2024

В Вильнюсе подожгли дверь здания Минобороны Литвы

Неизвестные подожгли дверь здания министерства обороны Литвы в Вильнюсе утром в воскресенье, пожарные потушили возгорание в течение часа, а полиция задержала... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T11:39

2024-10-20T11:39

2024-10-20T11:56

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Неизвестные подожгли дверь здания министерства обороны Литвы в Вильнюсе утром в воскресенье, пожарные потушили возгорание в течение часа, а полиция задержала подозреваемого, сообщил портал LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на экстренные и правоохранительные службы."В 07.12 утра (совпадает с мск) поступило сообщение о том, что в министерстве обороны сработала пожарная сигнализация, на первом этаже здания задымление... По прибытии пожарные обнаружили, что со стороны двора горит неиспользуемая деревянная входная дверь в здание. Она обожжена и деформирована... Департамент противопожарной охраны и спасения сообщил, что в 07.57 пожар был потушен", - говорится в сообщении.В связи с поджогом начато досудебное расследование, как сообщил изданию представитель полицейского департамента Рамунас Матонис, задержан подозреваемый в поджоге, литовец 1984 года рождения, который при задержании "вел себя неадекватно".

https://ria.ru/20241019/vilnjus-1978910954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вильнюс, литва