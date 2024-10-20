https://ria.ru/20241020/smi-1978935167.html

СМИ: США расследуют утечку разведданных об ответном ударе Израиля по Ирану

СМИ: США расследуют утечку разведданных об ответном ударе Израиля по Ирану - РИА Новости, 20.10.2024

СМИ: США расследуют утечку разведданных об ответном ударе Израиля по Ирану

США расследуют утечку в Сеть своих сверхсекретных разведывательных данных о подготовке Израиле удара по Ирану, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T01:33

2024-10-20T01:33

2024-10-20T05:58

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. США расследуют утечку в Сеть своих сверхсекретных разведывательных данных о подготовке Израиле удара по Ирану, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники."США расследуют утечку сверхсекретной информации разведки США о планах Израиля отомстить Ирану", — утверждается телеканал со ссылкой на три осведомленных источника.Документы, датированные 15 и 16 октября, начали распространяться в сети в пятницу, 18 октября. Как сообщает CNN, на них стоит гриф "совершенно секретно" и маркировка, указывающая на то, что ознакомиться с этой информацией могут только члены разведывательного альянса "Пять глаз" (Five Eyes), в который, помимо США, входят Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Австралия."В одном из документов, составленном Национальным агентством геопространственной разведки, говорится о планах Израиля, которые включают перемещение боеприпасов. В другом документе говорится, что его источником является Агентство национальной безопасности и описываются учения израильских ВВС с использованием ракет класса "воздух — земля", которые также, предположительно, являются частью подготовки к удару по Ирану", — утверждает телеканал. Как отмечается в материале, любая подобная утечка информации автоматически влечет за собой начало расследования со стороны ФБР, Пентагона и других разведывательных агентств США.Иран 1 октября второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США — прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД России Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241019/iran-1978924280.html

https://ria.ru/20241019/netanyakhu-1978917407.html

https://ria.ru/20241018/putin-1978802334.html

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, министерство обороны сша, фбр, мария захарова, джо байден, иран, сша, израиль, в мире, космос - риа наука