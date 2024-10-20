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СК проводит проверку после массовой драки подростков в Омске - РИА Новости, 20.10.2024
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19:39 20.10.2024
https://ria.ru/20241020/sk-1979012622.html
СК проводит проверку после массовой драки подростков в Омске
СК проводит проверку после массовой драки подростков в Омске - РИА Новости, 20.10.2024
СК проводит проверку после массовой драки подростков в Омске
Омские следователи проводят проверку в связи с массовой дракой подростков у одного из городских торговых центров, информирует пресс-служба СУСК России по Омской РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T19:39
2024-10-20T19:39
происшествия
россия
омская область
екатерина мизулина
следственный комитет россии (ск рф)
лига безопасного интернета
омск
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ОМСК, 20 окт - РИА Новости. Омские следователи проводят проверку в связи с массовой дракой подростков у одного из городских торговых центров, информирует пресс-служба СУСК России по Омской области. Информация о драке, в которой участвовали несколько молодых людей, появилась в социальных сетях. Как утверждает автор опубликованного видео, инцидент произошел около ТЦ "Мега". На видео снято несколько драк, после чего толпа накидывается на одного молодого человека. По информации источника РИА Новости в силовых структурах, конфликт произошел из-за девушки. "Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению, опубликованному в социальной сети, о том, что подростки устроили массовую драку", - сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе проверки буду выявлены все обстоятельства инцидента, отмечается в сообщении. На случившееся обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она заявила, что направила обращение в Следственный комитет.
https://ria.ru/20241020/draka-1978996158.html
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происшествия, россия, омская область, екатерина мизулина, следственный комитет россии (ск рф), лига безопасного интернета, омск
Происшествия, Россия, Омская область, Екатерина Мизулина, Следственный комитет России (СК РФ), Лига безопасного интернета, Омск
СК проводит проверку после массовой драки подростков в Омске

СК проводит проверку после массовой драки подростков у ТЦ "Мега" в Омске

© Инцидент Омск/TelegramПодростки устроили массовую драку в Омске
Подростки устроили массовую драку в Омске - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Инцидент Омск/Telegram
Подростки устроили массовую драку в Омске
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ОМСК, 20 окт - РИА Новости. Омские следователи проводят проверку в связи с массовой дракой подростков у одного из городских торговых центров, информирует пресс-служба СУСК России по Омской области.
Информация о драке, в которой участвовали несколько молодых людей, появилась в социальных сетях. Как утверждает автор опубликованного видео, инцидент произошел около ТЦ "Мега". На видео снято несколько драк, после чего толпа накидывается на одного молодого человека. По информации источника РИА Новости в силовых структурах, конфликт произошел из-за девушки.
"Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению, опубликованному в социальной сети, о том, что подростки устроили массовую драку", - сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе проверки буду выявлены все обстоятельства инцидента, отмечается в сообщении.
На случившееся обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она заявила, что направила обращение в Следственный комитет.
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ПроисшествияРоссияОмская областьЕкатерина МизулинаСледственный комитет России (СК РФ)Лига безопасного интернетаОмск
 
 
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