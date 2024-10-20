https://ria.ru/20241020/sk-1979012622.html

СК проводит проверку после массовой драки подростков в Омске

СК проводит проверку после массовой драки подростков в Омске - РИА Новости, 20.10.2024

СК проводит проверку после массовой драки подростков в Омске

Омские следователи проводят проверку в связи с массовой дракой подростков у одного из городских торговых центров, информирует пресс-служба СУСК России по Омской РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T19:39

2024-10-20T19:39

2024-10-20T19:39

происшествия

россия

омская область

екатерина мизулина

следственный комитет россии (ск рф)

лига безопасного интернета

омск

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ОМСК, 20 окт - РИА Новости. Омские следователи проводят проверку в связи с массовой дракой подростков у одного из городских торговых центров, информирует пресс-служба СУСК России по Омской области. Информация о драке, в которой участвовали несколько молодых людей, появилась в социальных сетях. Как утверждает автор опубликованного видео, инцидент произошел около ТЦ "Мега". На видео снято несколько драк, после чего толпа накидывается на одного молодого человека. По информации источника РИА Новости в силовых структурах, конфликт произошел из-за девушки. "Следственным управлением СК России по Омской области проводится доследственная проверка по сообщению, опубликованному в социальной сети, о том, что подростки устроили массовую драку", - сообщили в пресс-службе ведомства. В ходе проверки буду выявлены все обстоятельства инцидента, отмечается в сообщении. На случившееся обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она заявила, что направила обращение в Следственный комитет.

https://ria.ru/20241020/draka-1978996158.html

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происшествия, россия, омская область, екатерина мизулина, следственный комитет россии (ск рф), лига безопасного интернета, омск