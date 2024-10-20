https://ria.ru/20241020/sistema-1978978767.html

Британия испытала лазерную систему для защиты самолетов

Британия испытала лазерную систему для защиты самолетов - РИА Новости, 20.10.2024

Британия испытала лазерную систему для защиты самолетов

ВВС Великобритании провели успешные испытания новой лазерной системы для защиты военных самолетов от ракетных угроз, сообщает министерство обороны страны. РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T13:25

2024-10-20T13:25

2024-10-20T13:26

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. ВВС Великобритании провели успешные испытания новой лазерной системы для защиты военных самолетов от ракетных угроз, сообщает министерство обороны страны. "Авиационная лазерная система поразила 100% целей в ходе испытания стрельбой", - говорится в пресс-релизе минобороны Великобритании. Согласно пресс-релизу, испытания прошли в Швеции, в ходе них новая система поразила 100% ракет с инфракрасной головкой самонаведения, запущенных одновременно. "Высокоточная" лазерная система была разработана командой под названием Team Pellonia, в которую вошли компании Leonardo UK и Thales UK, а также лаборатория научно-технических оборонных исследований минобороны Великобритании. Система разрабатывается для установки на ряд самолетов британских ВВС, в частности, на разведывательный самолет Shadow R2 и военно-транспортный самолет A400M. Как заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, новая "высокотехнологичная" лазерная система представляет собой "еще один прекрасный пример совместной работы" специалистов лаборатории научно-технических оборонных исследований и оборонной промышленности Великобритании.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, космос - риа наука, великобритания, швеция, джон хили, airbus a400m