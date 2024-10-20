https://ria.ru/20241020/sirius-1978973938.html
Сириус может возглавить климатическую повестку, считает эксперт
Сириус может возглавить климатическую повестку, считает эксперт - РИА Новости, 20.10.2024
Сириус может возглавить климатическую повестку, считает эксперт
Федеральная территория Сириус обладает всеми возможностями - методическими, кадровыми и инфраструктурными, чтобы возглавить климатическую повестку и воспитать... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T12:28
2024-10-20T12:28
2024-10-20T14:04
елена шмелева
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
экономика
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СИРИУС 20 окт – РИА Новости. Федеральная территория Сириус обладает всеми возможностями - методическими, кадровыми и инфраструктурными, чтобы возглавить климатическую повестку и воспитать новое поколение лидеров в этой области, включая школьников из стран БРИКС, заявила председатель федеральной территории, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева В Сириусе стартовал научно-образовательный конгресс БРИКС по вопросам изменения климата. Эксперты обсуждают проблемы изменения климата, а также методы вовлечения молодежи в область экологических проблем. Выступая на конгрессе, Шмелева отметила важность и уникальность исследования кавказских гор, которыми окружен Сириус, отметив, что ученые федеральной территории, исследующие климат, не ограничиваются лишь местной экологической обстановкой, а охватывают многие проблемы и особенности климатических условий. "Мы хотим воспитать новое поколение лидеров климатической повестки, если говорить еще более глобально, мы бы хотели сами возглавить эту повестку в области науки и образования, у нас есть все для этого все возможности - методические, кадровые, и инфраструктурные, и у нас есть школьники, которые хотят приезжать сюда со всей страны", - сказала Шмелева. Она отметила, что Сириус намерен расширять географию сотрудничества в части экологического образования, привлекая в том числе школьников стран БРИКС. Этому может способствовать запущенная в этом году государственная программа поддержки науки и технологий, считает председатель федеральной территории. По словам Шмелевой, программа даст возможность взаимодействовать российским и зарубежным школьникам, для которых могут быть инициированы олимпиады, научные конкурсы, создаваться уникальные школы. "Только так можем решать глобальные задачи, вовлекать молодежь, педагогов в климатическую повестку и низкоуглеродную экономику", - заключила председатель федеральной территории.
https://ria.ru/20240715/model-1959872342.html
https://ria.ru/20241020/kongress-1978968296.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елена шмелева, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, экономика
Елена Шмелева, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Экономика
Сириус может возглавить климатическую повестку, считает эксперт
Эксперт: Сириус имеет все возможности, чтобы возглавить климатическую повестку
СИРИУС 20 окт – РИА Новости. Федеральная территория Сириус обладает всеми возможностями - методическими, кадровыми и инфраструктурными, чтобы возглавить климатическую повестку и воспитать новое поколение лидеров в этой области, включая школьников из стран БРИКС, заявила председатель федеральной территории, руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева
В Сириусе стартовал научно-образовательный конгресс БРИКС
по вопросам изменения климата. Эксперты обсуждают проблемы изменения климата, а также методы вовлечения молодежи в область экологических проблем.
Выступая на конгрессе, Шмелева отметила важность и уникальность исследования кавказских гор, которыми окружен Сириус, отметив, что ученые федеральной территории, исследующие климат, не ограничиваются лишь местной экологической обстановкой, а охватывают многие проблемы и особенности климатических условий.
"Мы хотим воспитать новое поколение лидеров климатической повестки, если говорить еще более глобально, мы бы хотели сами возглавить эту повестку в области науки и образования, у нас есть все для этого все возможности - методические, кадровые, и инфраструктурные, и у нас есть школьники, которые хотят приезжать сюда со всей страны", - сказала Шмелева.
Она отметила, что Сириус намерен расширять географию сотрудничества в части экологического образования, привлекая в том числе школьников стран БРИКС. Этому может способствовать запущенная в этом году государственная программа поддержки науки и технологий, считает председатель федеральной территории.
По словам Шмелевой, программа даст возможность взаимодействовать российским и зарубежным школьникам, для которых могут быть инициированы олимпиады, научные конкурсы, создаваться уникальные школы. "Только так можем решать глобальные задачи, вовлекать молодежь, педагогов в климатическую повестку и низкоуглеродную экономику", - заключила председатель федеральной территории.