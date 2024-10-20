https://ria.ru/20241020/simonyan-1979009982.html

Симоньян назвала выборы в Молдавии только похожими на них

Симоньян назвала выборы в Молдавии только похожими на них - РИА Новости, 20.10.2024

Симоньян назвала выборы в Молдавии только похожими на них

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала проходящие выборы президента в Молдавии только похожими... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T19:12

2024-10-20T19:12

2024-10-20T19:37

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ВЛАДИВОСТОК/ЧЕЛЯБИНСК, 20 окт — РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала проходящие выборы президента в Молдавии только похожими на слово "выборы". "Одна из точек, которую пытаются сделать "анти-Россией", — это Молдавия, где сегодня происходит навязанное молдавскому народу голосование об изменениях в Конституцию, которые позволили бы им вступить в ЕС. Происходят выборы президента, которые похожи на выборы только словом "выборы", в стране, где вычищена оппозиция, вычищены медиа, где вычищено все, где огромное количество — тысячи — желающих проголосовать в Москве, а открыли всего два участка вопреки правилам и нормам, потому что знают, как проголосуют люди, которые живут в Москве, — сказала журналист в воскресенье в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".Она добавила, что "будем наблюдать, чем все это кончится", выразив надежду, что "молдавский народ сделает правильный выбор". В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Также в этот день проходит референдум, на котором граждане должны ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Чтобы оба события признали состоявшимися, явка по каждому из них должна превысить 33,3%. Явка на выборах президента к 19:00 (совпадает с мск) уже превысила 48,5%. Избирательные участки закроются в 21:00.При этом с первых часов голосования в Молдавии стало известно о множестве нарушений при его проведении. Как уточнили вечером в оппозиционном блоке "Победа", политсила зафиксировала больше 200 нарушений, в том числе незаконную агитацию, давление на избирателей, присутствие полиции на участках, использование символов ЕС, порчу и фотографирование бюллетеней. Там уточнили, что это происходит по всей стране, а также на участках для голосования за границей.

https://ria.ru/20241020/narusheniya-1978994034.html

https://ria.ru/20241020/nabljudateli-1978954951.html

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