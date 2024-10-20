https://ria.ru/20241020/sela-1978965792.html
На льготные кредиты для жителей сел направят более 6,8 миллиарда рублей
На льготные кредиты для жителей сел направят более 6,8 миллиарда рублей - РИА Новости, 20.10.2024
На льготные кредиты для жителей сел направят более 6,8 миллиарда рублей
Правительство выделит свыше 6,8 миллиарда рублей на сохранение программы льготной ипотеки в сельской местности и программы льготных кредитов на благоустройство... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T11:06
2024-10-20T11:06
2024-10-20T11:18
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Правительство выделит свыше 6,8 миллиарда рублей на сохранение программы льготной ипотеки в сельской местности и программы льготных кредитов на благоустройство домов, сообщается на сайте кабмина. "Правительство продолжает работу по развитию инфраструктуры сельских агломераций. На сохранение программы льготной ипотеки в сельской местности, а также программы льготных кредитов на благоустройство домов будет направлено более 6,8 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в заявлении.Отмечается, что из этой суммы более 6,4 миллиарда рублей предназначено для продолжения льготной ипотечной программы со ставкой до трех процентов годовых. Это позволит просубсидировать в 2024 году 142,8 тысячи ранее выданных займов. Кроме того, почти 330 миллионов рублей пойдет на продолжение реализации программы льготных кредитов на благоустройство домов по ставке до пяти процентов. Средства можно потратить в том числе на проведение в дом электро-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления, а также на ремонт инженерных систем и кровли.В правительстве напомнили, что эта работа ведется в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".
https://ria.ru/20241017/nti-1978435983.html
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РИА Новости
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
На льготные кредиты для жителей сел направят более 6,8 миллиарда рублей
На льготные кредиты и ипотеку в селах направят более 6,8 миллиарда рублей
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
Правительство выделит свыше 6,8 миллиарда рублей на сохранение программы льготной ипотеки в сельской местности и программы льготных кредитов на благоустройство домов, сообщается на сайте
кабмина.
«
"Правительство продолжает работу по развитию инфраструктуры сельских агломераций. На сохранение программы льготной ипотеки в сельской местности, а также программы льготных кредитов на благоустройство домов будет направлено более 6,8 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в заявлении.
Отмечается, что из этой суммы более 6,4 миллиарда рублей предназначено для продолжения льготной ипотечной программы со ставкой до трех процентов годовых. Это позволит просубсидировать в 2024 году 142,8 тысячи ранее выданных займов.
Кроме того, почти 330 миллионов рублей пойдет на продолжение реализации программы льготных кредитов на благоустройство домов по ставке до пяти процентов. Средства можно потратить в том числе на проведение в дом электро-, водо- и газоснабжения, канализации, отопления, а также на ремонт инженерных систем и кровли.
В правительстве напомнили, что эта работа ведется в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий".