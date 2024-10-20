https://ria.ru/20241020/sanktsii-1978941111.html
"Смертельный просчет". В КНДР сделали заявление об американских санкциях
"Смертельный просчет". В КНДР сделали заявление об американских санкциях - РИА Новости, 20.10.2024
"Смертельный просчет". В КНДР сделали заявление об американских санкциях
Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи решительно осудила попытки США и их союзников восстановить архитектуру санкций против КНДР и заявила, что странам, причастным к... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T04:42
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СЕУЛ, 20 окт - РИА Новости. Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи решительно осудила попытки США и их союзников восстановить архитектуру санкций против КНДР и заявила, что странам, причастным к "бесчеловечным" санкциям, придется "дорого заплатить" за такой "смертельный просчет", передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Ранее сообщалось, что Южная Корея, Япония и США создали Многостороннюю группу по мониторингу санкций (MSMT) для выполнения резолюций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР. "Странам, причастным к противоправным и бесчеловечным санкциям в отношении КНДР, придется дорого заплатить", - заявила Чхве Сон Хи. Она отметила, что MSMT, которая заменила распущенную группу экспертов ООН, "противоправная и незаконная организация", а само ее существование служит "отрицанием Устава ООН". "Вопреки общепризнанным принципам международного права, основой которых являются равенство суверенитета и невмешательство во внутренние дела, США и их сателлиты пытаются восстановить архитектуру санкций и нажима на КНДР, которая конструктивно разрушилась и терпит крах", - заявила дипломат. Глава МИД КНДР добавила, что появление нового "враждебного и угрожающего элемента", потребует ответных мер по его сдерживанию, а каждый неверный шаг влечет за собой надлежащий ответ и цену за него. "Выражаю глубокую озабоченность и сожаление касательно привычного хулиганства США, которые, преследуя только свои гегемонистские интересы, пытаются своевольно изменить международный порядок, а также решительно осуждаю и отвергаю это как вызов международной справедливости и самое откровенное нарушение суверенитета (КНДР - ред.)", - заявила Чхве Сон Хи. Она отметила, что для КНДР санкции - "отнюдь не новое испытание". Но одностороннее поведение США, которые потеряли "здравомыслие и ощущение реальности", а также некоторых следующих за ними государств, становится "угрожающим фактором, расшатывает основу международных отношений и грубо нарушает обстановку глобальной безопасности, что может вызвать "самоубийственный" результат. "Если США подумали, что можно запугать нас и остановить наше продвижение уже бесполезным средством санкций и нажима, то это смертельный просчет", - добавила Чхве Сон Хи. Она добавила, что в КНДР запомнят не только "зачинщиков противоправных и бесчеловечных санкций" против КНДР – США и Республику Корею, но и "активных соучастников" – Японию, Канаду, Великобританию, Францию, Германию, Италию, Нидерланды, Австралию и Новую Зеландию, и будут помнить все их враждебный действия, "без исключения".
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оон, сша, япония, южная корея, в мире
ООН, США, Япония, Южная Корея, В мире
"Смертельный просчет". В КНДР сделали заявление об американских санкциях
Глава МИД КНДР Сон Хи осудила попытки США восстановить архитектуру санкций
СЕУЛ, 20 окт - РИА Новости. Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи решительно осудила попытки США и их союзников восстановить архитектуру санкций против КНДР и заявила, что странам, причастным к "бесчеловечным" санкциям, придется "дорого заплатить" за такой "смертельный просчет", передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что Южная Корея
, Япония
и США создали Многостороннюю группу по мониторингу санкций (MSMT) для выполнения резолюций Совета Безопасности ООН
в отношении КНДР.
"Странам, причастным к противоправным и бесчеловечным санкциям в отношении КНДР, придется дорого заплатить", - заявила Чхве Сон Хи.
Она отметила, что MSMT, которая заменила распущенную группу экспертов ООН, "противоправная и незаконная организация", а само ее существование служит "отрицанием Устава ООН".
"Вопреки общепризнанным принципам международного права, основой которых являются равенство суверенитета и невмешательство во внутренние дела, США и их сателлиты пытаются восстановить архитектуру санкций и нажима на КНДР, которая конструктивно разрушилась и терпит крах", - заявила дипломат.
Глава МИД КНДР добавила, что появление нового "враждебного и угрожающего элемента", потребует ответных мер по его сдерживанию, а каждый неверный шаг влечет за собой надлежащий ответ и цену за него.
"Выражаю глубокую озабоченность и сожаление касательно привычного хулиганства США, которые, преследуя только свои гегемонистские интересы, пытаются своевольно изменить международный порядок, а также решительно осуждаю и отвергаю это как вызов международной справедливости и самое откровенное нарушение суверенитета (КНДР - ред.)", - заявила Чхве Сон Хи.
Она отметила, что для КНДР санкции - "отнюдь не новое испытание". Но одностороннее поведение США, которые потеряли "здравомыслие и ощущение реальности", а также некоторых следующих за ними государств, становится "угрожающим фактором, расшатывает основу международных отношений и грубо нарушает обстановку глобальной безопасности, что может вызвать "самоубийственный" результат.
"Если США подумали, что можно запугать нас и остановить наше продвижение уже бесполезным средством санкций и нажима, то это смертельный просчет", - добавила Чхве Сон Хи.
Она добавила, что в КНДР запомнят не только "зачинщиков противоправных и бесчеловечных санкций" против КНДР – США и Республику Корею, но и "активных соучастников" – Японию, Канаду
, Великобританию
, Францию
, Германию
, Италию
, Нидерланды
, Австралию
и Новую Зеландию
, и будут помнить все их враждебный действия, "без исключения".