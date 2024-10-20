https://ria.ru/20241020/sandu-1979037992.html
Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки 70% протоколов
Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки 70% протоколов - РИА Новости, 20.10.2024
Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки 70% протоколов
Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует в первом туре выборов с 36,39%, сообщает Центральная избирательная комиссия после... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T23:39
2024-10-20T23:39
2024-10-20T23:43
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует в первом туре выборов с 36,39%, сообщает Центральная избирательная комиссия после обработки 70,03% протоколов с избирательных участков.На втором месте идет бывший генпрокурор Александр Стояногло с 29,04%.К 23.00 (совпадает с мск) ЦИК обработал 70,03% протоколов с избирательных участков. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Работа участков в стране завершилась в 21.00.
https://ria.ru/20241020/referendum-1979035575.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, молдавия, выборы в молдавии — 2024, майя санду, в мире
Политика, Молдавия, Выборы в Молдавии — 2024, Майя Санду, В мире
Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки 70% протоколов
ЦИК: Санду набирает 36,39% на выборах в Молдавии после обработки 70% протоколов
КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует в первом туре выборов с 36,39%, сообщает Центральная избирательная комиссия после обработки 70,03% протоколов с избирательных участков.
На втором месте идет бывший генпрокурор Александр Стояногло с 29,04%.
К 23.00 (совпадает с мск) ЦИК обработал 70,03% протоколов с избирательных участков. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Работа участков в стране завершилась в 21.00.