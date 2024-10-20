https://ria.ru/20241020/sandu-1979037157.html
Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки более 61% протоколов
Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки более 61% протоколов - РИА Новости, 20.10.2024
Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки более 61% протоколов
Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует на выборах с 36,11%, вторым идет экс-генпрокурор Александр Стояногло с 29,00%, сообщает... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T23:28
2024-10-20T23:28
2024-10-20T23:28
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выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует на выборах с 36,11%, вторым идет экс-генпрокурор Александр Стояногло с 29,00%, сообщает Центральная избирательная комиссия после обработки более 61% протоколов с избирательных участков. К 23.15 (совпадает с мск) ЦИК обработал 61,33% протоколов с избирательных участков. В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Работа участков в стране завершилась в 21.00 (совпадает с мск). Если ни один из кандидатов в президенты не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, второй тур выборов состоится 3 ноября.
https://ria.ru/20241020/referendum-1979035575.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, майя санду, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Майя Санду, Выборы в Молдавии — 2024
Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки более 61% протоколов
Санду лидирует на выборах президента Молдавии после обработки 61,33% протоколов
КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует на выборах с 36,11%, вторым идет экс-генпрокурор Александр Стояногло с 29,00%, сообщает Центральная избирательная комиссия после обработки более 61% протоколов с избирательных участков.
К 23.15 (совпадает с мск) ЦИК обработал 61,33% протоколов с избирательных участков.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Работа участков в стране завершилась в 21.00 (совпадает с мск).
Если ни один из кандидатов в президенты не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, второй тур выборов состоится 3 ноября.