https://ria.ru/20241020/sandu-1979037157.html

Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки более 61% протоколов

Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки более 61% протоколов - РИА Новости, 20.10.2024

Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки более 61% протоколов

Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует на выборах с 36,11%, вторым идет экс-генпрокурор Александр Стояногло с 29,00%, сообщает... РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T23:28

2024-10-20T23:28

2024-10-20T23:28

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выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует на выборах с 36,11%, вторым идет экс-генпрокурор Александр Стояногло с 29,00%, сообщает Центральная избирательная комиссия после обработки более 61% протоколов с избирательных участков. К 23.15 (совпадает с мск) ЦИК обработал 61,33% протоколов с избирательных участков. В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Работа участков в стране завершилась в 21.00 (совпадает с мск). Если ни один из кандидатов в президенты не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, второй тур выборов состоится 3 ноября.

https://ria.ru/20241020/referendum-1979035575.html

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Наталья Макарова

в мире, молдавия, майя санду, выборы в молдавии — 2024