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Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки более 50% протоколов - РИА Новости, 20.10.2024
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23:07 20.10.2024 (обновлено: 23:08 20.10.2024)
https://ria.ru/20241020/sandu-1979035883.html
Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки более 50% протоколов
Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки более 50% протоколов - РИА Новости, 20.10.2024
Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки более 50% протоколов
Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует на выборах главы государства с 35,56% голосов, вторым идет Александр Стояногло с 29,31%,... РИА Новости, 20.10.2024
2024-10-20T23:07
2024-10-20T23:08
политика
молдавия
в мире
майя санду
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует на выборах главы государства с 35,56% голосов, вторым идет Александр Стояногло с 29,31%, сообщает ЦИК республики после обработки 50,11% протоколов с избирательных участков.Санду лидирует на выборах президента Молдавии с 35,56%, на втором месте бывший генпрокурор Александр Стояногло с 29,31%. К 23.00 (совпадает с мск) ЦИК обработал 50,11% протоколов с избирательных участков.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Работа участков в стране завершилась в 21.00 (совпадает с мск).Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
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политика, молдавия, в мире, майя санду
Политика, Молдавия, В мире, Майя Санду
Санду лидирует на выборах в Молдавии после обработки более 50% протоколов

Санду лидирует на выборах в Молдавии с 35,56% после обработки 50,11% протоколов

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
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Президент Молдавии Майя Санду голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Баллотирующаяся на второй срок президент Молдавии Майя Санду лидирует на выборах главы государства с 35,56% голосов, вторым идет Александр Стояногло с 29,31%, сообщает ЦИК республики после обработки 50,11% протоколов с избирательных участков.
Санду лидирует на выборах президента Молдавии с 35,56%, на втором месте бывший генпрокурор Александр Стояногло с 29,31%. К 23.00 (совпадает с мск) ЦИК обработал 50,11% протоколов с избирательных участков.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирали на четыре года. Также в этот день прошел референдум, в рамках которого граждане должны были ответить на вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский Союз?". Оба события признаны состоявшимися, так как явка по каждому из них превысила необходимый лимит в 33,3%. Работа участков в стране завершилась в 21.00 (совпадает с мск).
Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 3 ноября.
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