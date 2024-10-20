https://ria.ru/20241020/sammit-1979014644.html

Президент Бразилии не приедет на саммит БРИКС из-за травмы

Президент Бразилии не приедет на саммит БРИКС из-за травмы - РИА Новости, 21.10.2024

Президент Бразилии не приедет на саммит БРИКС из-за травмы

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям, примет участие в мероприятии по видеоконференции,... РИА Новости, 21.10.2024

2024-10-20T19:51

2024-10-20T19:51

2024-10-21T00:41

бразилия

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россия

алексей лабецкий

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 окт - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям, примет участие в мероприятии по видеоконференции, сообщила пресс-служба главы государства."Лула да Силва по медицинским показаниям не поедет на саммит БРИКС в Казань из-за невозможности временно летать на дальние расстояния", - говорится в сообщении."Президент будет участвовать в саммите по видеоконференции", - добавила пресс-служба.Новостной портал G1 сообщил, что с Лулой да Силвой произошел дома инцидент. Он получил травму затылка. Для здоровья президента она не представляет опасности, но медики посоветовали главе государства не путешествовать на дальние расстоянияРанее российский посол в южноамериканской стране Алексей Лабецкий сообщил РИА Новости о подготовке очной встречи президентов России и Бразилии в рамках саммита БРИКС.

https://ria.ru/20241020/briks-1978940237.html

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казань

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Наталья Макарова

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