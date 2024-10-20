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Президент Бразилии не приедет на саммит БРИКС из-за травмы - РИА Новости, 21.10.2024
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19:51 20.10.2024 (обновлено: 00:41 21.10.2024)
https://ria.ru/20241020/sammit-1979014644.html
Президент Бразилии не приедет на саммит БРИКС из-за травмы
Президент Бразилии не приедет на саммит БРИКС из-за травмы - РИА Новости, 21.10.2024
Президент Бразилии не приедет на саммит БРИКС из-за травмы
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям, примет участие в мероприятии по видеоконференции,... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-20T19:51
2024-10-21T00:41
бразилия
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в мире
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казань
россия
алексей лабецкий
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 окт - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям, примет участие в мероприятии по видеоконференции, сообщила пресс-служба главы государства."Лула да Силва по медицинским показаниям не поедет на саммит БРИКС в Казань из-за невозможности временно летать на дальние расстояния", - говорится в сообщении."Президент будет участвовать в саммите по видеоконференции", - добавила пресс-служба.Новостной портал G1 сообщил, что с Лулой да Силвой произошел дома инцидент. Он получил травму затылка. Для здоровья президента она не представляет опасности, но медики посоветовали главе государства не путешествовать на дальние расстоянияРанее российский посол в южноамериканской стране Алексей Лабецкий сообщил РИА Новости о подготовке очной встречи президентов России и Бразилии в рамках саммита БРИКС.
https://ria.ru/20241020/briks-1978940237.html
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бразилия, саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, в мире, луис инасиу лула да силва, казань, россия, алексей лабецкий, саммит брикс
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Президент Бразилии не приедет на саммит БРИКС из-за травмы

Президент Бразилии не приедет на саммит БРИКС в Казани из-за травмы затылка

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС в Казани
Саммит БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Саммит БРИКС в Казани
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 окт - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям, примет участие в мероприятии по видеоконференции, сообщила пресс-служба главы государства.
«
"Лула да Силва по медицинским показаниям не поедет на саммит БРИКС в Казань из-за невозможности временно летать на дальние расстояния", - говорится в сообщении.
"Президент будет участвовать в саммите по видеоконференции", - добавила пресс-служба.
Новостной портал G1 сообщил, что с Лулой да Силвой произошел дома инцидент. Он получил травму затылка. Для здоровья президента она не представляет опасности, но медики посоветовали главе государства не путешествовать на дальние расстояния
Ранее российский посол в южноамериканской стране Алексей Лабецкий сообщил РИА Новости о подготовке очной встречи президентов России и Бразилии в рамках саммита БРИКС.
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