https://ria.ru/20241020/sammit-1979014644.html
Президент Бразилии не приедет на саммит БРИКС из-за травмы
Президент Бразилии не приедет на саммит БРИКС из-за травмы - РИА Новости, 21.10.2024
Президент Бразилии не приедет на саммит БРИКС из-за травмы
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям, примет участие в мероприятии по видеоконференции,... РИА Новости, 21.10.2024
2024-10-20T19:51
2024-10-20T19:51
2024-10-21T00:41
бразилия
саммит брикс в казани в 2024 году
брикс
в мире
луис инасиу лула да силва
казань
россия
алексей лабецкий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978755063_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d3869c967e3790e04fb5c8f609b987d4.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 20 окт - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС в Казани по медицинским показаниям, примет участие в мероприятии по видеоконференции, сообщила пресс-служба главы государства."Лула да Силва по медицинским показаниям не поедет на саммит БРИКС в Казань из-за невозможности временно летать на дальние расстояния", - говорится в сообщении."Президент будет участвовать в саммите по видеоконференции", - добавила пресс-служба.Новостной портал G1 сообщил, что с Лулой да Силвой произошел дома инцидент. Он получил травму затылка. Для здоровья президента она не представляет опасности, но медики посоветовали главе государства не путешествовать на дальние расстоянияРанее российский посол в южноамериканской стране Алексей Лабецкий сообщил РИА Новости о подготовке очной встречи президентов России и Бразилии в рамках саммита БРИКС.
https://ria.ru/20241020/briks-1978940237.html
бразилия
казань
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978755063_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_508f28deeafe11eb982363bb3e73cc47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, саммит брикс в казани в 2024 году, брикс, в мире, луис инасиу лула да силва, казань, россия, алексей лабецкий, саммит брикс
Бразилия, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, БРИКС, В мире, Луис Инасиу Лула да Силва, Казань, Россия, Алексей Лабецкий, Саммит БРИКС
Президент Бразилии не приедет на саммит БРИКС из-за травмы
Президент Бразилии не приедет на саммит БРИКС в Казани из-за травмы затылка